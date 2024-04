Πολιτική

Νομοσχέδιο Δικαιοσύνης – Νατσιός: Επόμενό σας βήμα, θα κλείσετε και τα Πρωτοδικεία

Εφ' όλης της ύλης πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Νίκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του για το νέο δικαστικό χάρτη.

Συνολικά πυρά εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής σε κάθε τομέα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός από το βήμα της Βουλής την Τρίτη, επ’ ευκαιρία της τοποθέτησής του για το νέο δικαστικό χάρτη και το σύνολο της δικαστικής μεταρρύθμισης την οποία επιχειρεί με νομοσχέδιό του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει η κοινοβουλευτική συντάκτρια της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 Όλγα Παναγιωτίδου, ο κ. Νατσιός επισήμανε σχετικά με το ψηφιζόμενο νομοσχέδιο, ότι σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η δικαιοσύνη ως θεσμός έχει κατρακυλήσει χαμηλά στην εμπιστοσύνη των Ελλήνων και ότι η ευθύνη βαραίνει τους πολιτικούς της κυβέρνησης. «Η δικαιοσύνη νοσεί και στην αρχιτεκτονική της. Αφού κλείσατε σχολεία, υπηρεσίες, εκκλησίες, τώρα έρχεστε να κλείσετε και ειρηνοδικεία. Υποχρεώνετε τον πολίτη να τρέχει να βρει το κράτος επειδή σας το παρήγγειλε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Καταργείτε 41 ειρηνοδικεία στην περιφέρεια. Δημιουργείτε 50 θνησιγενή Πρωτοδικεία. Είναι βέβαιο ότι σε επόμενο νομοσχέδιο θα τα δαιμονοποιήσετε και θα κλείσετε κι αυτά, λόγω υποστελέχωσης», σημείωσε.

Σχετικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές τόνισε: «Λυπόμαστε αλλά δε σας εμπιστευόμαστε και 9 Ιουνίου δε θα σας εμπιστευτεί ούτε ο ελληνικός λαός».

Όσον αφορά τις αποδοκιμασίες πολιτικών σε λατρευτικούς χώρους υπογράμμισε: «Εμείς δε θα υποδείξουμε σε κανέναν τι θα κάνει. Δεν μπορείς όμως να πολεμάς την Εκκλησία 4 χρόνια και εν συνεχεία να την επισκέπτεσαι. Όποιος νιώθει καλά παρόλες τις απρέπειες τις οποίες διέπραξε, ας πάει μπροστά ας προσκυνήσει. Ανακοινώθηκε μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην Ακολουθία των Παθών. Του ταιριάζει θεωρώ. Καλή του Ανάσταση».

Τέλος ο κ. Νατσιός αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά άσκησε οξεία κριτική στην πολιτική του ΥΠΕΞ λέγοντας «Εμείς συνεχίζουμε την ευγενή μας τύφλωση, την ακατανόητη προσήλωση μας στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, βαφτίζοντας σωφροσύνη την υποχωρητικότητα μας» και μιλώντας για τις υποθέσεις του Ματιού και των Τεμπών σχολίασε ότι «το κράτος δικαίου έχει μετατραπεί σε παρακράτος αδικίας», ενώ από τα βέλη του δεν ξέφυγε και η υπόθεση διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το ιδιωτικό αρχείο Ελληνίδας ευρωβουλευτή, αφού είπε: «Η υπουργός χασκογελούσε στο TikTok για το μπόνους παραγωγικότητας, αλλά για τις αποκαλύψεις του διευθυντή της, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Θεοδωρόπουλος κάρφωσε άλλο ανώτερο στέλεχος της ΝΔ ότι του έδωσε το “στικάκι” με τις διευθύνσεις. Θα μας πείτε προς είναι; Είστε σκέτο παρακράτος και το παρακράτος παρακράτησε»!

