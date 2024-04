Life

Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1 με μεγάλες θρησκευτικές παραγωγές

Η ιστορική μίνι σειρά "Ιησούς από τη Ναζαρέτ" και δύο ταινίες από μεγάλους σκηνοθέτες έρχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα στον ΑΝΤ1.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι σημαντικότερες θρησκευτικές παραγωγές έρχονται και φέτος στον ΑΝΤ1 για να μας μεταφέρουν το κατανυκτικό πνεύμα, αλλά και το φως των ημερών του Πάσχα.

Από την Μ. Πέμπτη έως και το Μ. Σάββατο στις 21:00 έρχεται το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της.

Την Μ. Πέμπτη στις 24:00 η επική περιπέτεια του Ρίντλευ Σκοτ, «Η Έξοδος: Θεοί και Βασιλιάδες» θα φέρει στις οθόνες μας τη βιβλική ιστορία του Μωυσή.

Την Μ. Παρασκευή στις 24:00 η δραματική ταινία «Μαρία Μαγδαληνή», θα διηγηθεί - όπως δεν έχει ειπωθεί ποτέ- την ιστορία της γυναίκας που πίστεψε στο λόγο του Θεού με όλη της την ψυχή. Στον ομώνυμο ρόλο, η Ρούνι Μάρα.

Οι πιο μεγαλοπρεπείς θρησκευτικές παραγωγές είναι και αυτό το Πάσχα στον ΑΝΤ1.

«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ»

Θρησκευτικό δράμα, 1977

Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάουελ, Αν Μπάνκροφτ, Ολίβια Χάσεϊ, Έρνεστ Μποργκνάιν, Κλαούντια Καρντινάλε, Τζέιμς Μέισον,Τζέιμς Φαρεντίνο, Λόρενς Ολίβιε, Άντονι Κουίν, Ρόντ Στάιγκερ, Ντόναλντ Πλέζανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Πίτερ Ουστίνοβ, Μάικλ Γιόρκ

Η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», είναι ένα επιβλητικό έργο, σκηvoθετημέvo με μαεστρία και απλότητα από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι.

Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος.

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.

«Η ΕΞΟΔΟΣ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ»

Δραματική ταινία αμερικάνικης παραγωγής, 2014

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Παίζουν: Κρίστιαν Μπέιλ, Τζόελ Έγκερτον, Ααρον Πολ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Ιντίρα Βάρμα, Μαρία Βαλβέρδε, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Τζον Τορτούρο, Μπεν Μέντελσον

Ο Μωυσής και ο Ραμσής γεννήθηκαν μαζί, μεγάλωσαν σαν αδέρφια και γαλουχήθηκαν σαν πρίγκιπες. Μια προφητεία αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής δεν είναι Αιγύπτιος, αλλά έχει Εβραϊκές ρίζες, αυτό θα ταράξει τη σχέση των δύο με αποτέλεσμα την απέλασή του. Το ταξίδι του στις αχανείς έρημους της Αιγύπτου θα είναι βίαιο και γεμάτο κακουχίες αλλά θα τον οδηγήσει στην περιοχή της Μιντιαν. Εκεί, για πρώτη φόρα, θα επικοινωνήσει με τον Θεό, ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που δοξάζουν οι Αιγύπτιοι. Ο Μωυσής πρέπει να εκπληρώσει το Θεϊκό σχέδιο που του ανατέθηκε, και το οποίο δεν είναι άλλο από το να διασώσει τους χιλιάδες Εβραίους σκλάβους. Ο Μωυσής θα οδηγήσει 400.000 σκλάβους ένα βήμα πιο κοντά στη λύτρωσή τους. Όμως, θα συναντήσει την ισχυρή αντίσταση του Φαραώ της Αιγύπτου, Ραμσή.

«ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ»

Δραματική ταινία, 2018

Σκηνοθεσία: Γκαρθ Ντέιβις

Παίζουν: Ρούνι Μάρα, Γιόακιν Φίνιξ, Τσιετέλ Ετζιοφόρ, Ταχάρ Ραχίμ

Η νεαρή Μαρία από τα Μάγδαλα, αναζητά έναν νέο τρόπο ζωής στην κατακτημένη από τους Ρωμαίους Ιουδαία που διοικείται από τον Πόντιο Πιλάτο. Λόγω του ανεξάρτητου πνεύματος της , η κοπέλα θεωρείται τρελή και επικίνδυνη από τους οικείους της, αλλά εκείνη αψηφά τις ιεραρχίες και τις αξίες της παραδοσιακής οικογένειας και γίνεται μέλος ενός κοινωνικού κινήματος με επικεφαλής τον Ιησού το Ναζωραίο. Η Μαρία ακολουθεί τον «θεραπευτή» και «προφήτη», θα τον ακούσει, θα τον βοηθήσει, θα τον υποστηρίξει, θα του συμπαρασταθεί στον Γολγοθά, θα δει πρώτη την Ανάστασή του και θα κηρύξει τη διδασκαλία του, παρότι στην εξέλιξη της Χριστιανικής θρησκείας η προσωπικότητα και η συμβολή της θα διαστρεβλωθούν.

