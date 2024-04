Κοινωνία

Θρίλερ στη Ραφήνα: Σορός άνδρα έπλεε στο λιμάνι

Υπό ποιες συνθήκες φαίνεται να έχασε τη ζωή του ο άτυχος κολυμβητής. Πώς τον εντόπισαν οι λιμενικές αρχές.

Ένας άνδρας 39 χρονών ανασύρθηκε νεκρός το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας 29.04 από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Ραφήνας Αττικής. Ο 39χρονος ο οποίος πιθανότατα κολυμπούσε –καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε μαγιό– ανασύρθηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας τα οποία επέβαιναν σε περιπλέον σκάφος.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Μελίσσια στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τη λιμενική αρχή της Ραφήνας η οποία διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

