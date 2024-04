Κοινωνία

Εκρήξεις σε Πειραιά - Καλλιθέα: Οι συλλήψεις και αυτοί που “κρύβονται” από πίσω (βίντεο ντοκουμέντο)

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις δράστες και τους κατηγορούν ως δράστες των βομβιστικών επιθέσεων. Πώς σχετίζονται οι δύο εκρήξεις.

Του Μανώλη Ασαριώτη, από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Είναι ξημερώματα 8ης Μαρτίου. Την ώρα που ένας οδηγός γεμίζει με καύσιμα το όχημά του, ο εκρηκτικός μηχανισμός ενεργοποιείται στον μαντρότοιχο, που χωρίζει το πρατήριο με ένα οικόπεδο, προκαλώντας τρόμο, αλλά και ζημιές. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών μέσα από την έρευνά τους ταυτοποίησαν έναν 40χρονο

και έναν 37χρονο που φέρονται να προσέγγισαν με μαύρη μοτοσικλέτα το πρατήριο στην Ομηρίδου Σκυλίτση, στον Πειραιά, και να τοποθέτησαν τη βόμβα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε παρακείμενα διαμερίσματα. Τότε είχε σωθεί από τύχη ένας οδηγός. Και οι δύο είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Ο 40χρονος συνελήφθη για Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία

Εκβίαση

Ληστεία

Ναρκωτικά Μετά τη σύλληψή του, στο σπίτι του βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα Πιστόλι

Φυσίγγια

Αλεξίσφαιρο γιλέκο 0 37χρονος συνεργός του απαθανατίστηκε μετά την ενέργεια να καθαρίζει το δίκυκλο, που χρησιμοποίησαν για να σβήσει τα όποια ενοχοποιητικά στοιχεία. Έχει συλληφθεί για Κλοπές

Ληστείες

Εκβίαση

«Ξέπλυμα μαύρου χρήματος» Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον βομβιστή να προσεγγίζει την κάβα στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου, στην Καλλιθέα, και να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό. Για αυτήν την ενέργεια οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο και έναν 35χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δύο βομβιστικές ενέργειες σχετίζονται μεταξύ τους. Έχουν να κάνουν με την αντιπαλότητα ομάδων της αποκαλούμενης Greek Mafia και τον έλεγχο στα πρατήρια καυσίμων. Από την έκρηξη στην κάβα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα παρακείμενα διαμερίσματα και καταστήματα. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν -4- άτομα για την εμπλοκή τους σε δύο διαφορετικές υποθέσεις τοποθέτησης και ενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών, οι οποίες έλαβαν χώρα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά καθώς και σε κάβα ποτών στην Καλλιθέα. Πρόκειται για δύο 37χρονους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση έκρηξης στο πρατήριο υγρών καυσίμων, καθώς και 35χρονο αλλοδαπό και 39χρονο ημεδαπό, που όπως διαπιστώθηκε εμπλέκονται στην υπόθεση έκρηξης στη κάβα ποτών στην Καλλιθέα. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, πρώτες πρωινές της 08-03-2024, οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί, φορώντας κράνη και επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγισαν το πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, και τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό (Α.Ε.Μ.) σε γειτνιάζον οικόπεδο του πρατηρίου. Στη συνέχεια, τον ενεργοποίησαν και διέφυγαν επιβαίνοντας στην ίδια μοτοσικλέτα. Μάλιστα, προγενέστερα και μεταγενέστερα της έκρηξης οι ανωτέρω δράστες κινήθηκαν με δύο οχήματα, τα οποία ενοικιάστηκαν με ψευδή στοιχεία, ενώ απ’ το χώρο που εξήχθη ο Α.Ε.Μ., στο ίδιο σημείο απέκρυψαν και την εν λόγω μοτοσικλέτα. Για την υπόθεση έκρηξης στη κάβα ποτών στη Καλλιθέα, προέκυψε ότι, πρώτες πρωινές ώρες της 11-03-2024, ο 35χρονος αλλοδαπός και ο 39χρονος ημεδαπός, προσέγγισαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα την εν λόγω κάβα. Ακολούθως, ο 39χρονος ημεδαπός αφού αποβιβάστηκε από την μοτοσικλέτα –ιδιοκτησίας του-, τοποθέτησε και ενεργοποίησε Α.Ε.Μ. στην είσοδο της κάβας και στη συνέχεια αμφότεροι διέφυγαν με την ίδια μοτοσικλέτα. Να σημειωθεί ότι και στις δύο υποθέσεις, από την τοποθέτηση των εκρηκτικών μηχανισμών λόγω του σημείου που είχαν τοποθετηθεί, θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του πρατηρίου, στην κάβα καθώς και σε παρακείμενα καταστήματα, διαμερίσματα και οχήματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι οι Α.Ε.Μ. που ενεργοποιήθηκαν στις δύο αυτές υποθέσεις αποτελούνταν από ισχυρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, κοινό πυροκροτητή και βραδύκαυστο φυτίλι, ενώ η πυροδότησή τους έγινε με χρήση γυμνής φλόγας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεσημβρινές ώρες χθες (29-04-2024) και πρωινές ώρες σήμερα (30-04-2024), σε περιοχές της Αττικής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα κατά συναυτουργία και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης, ο ένας απ’ τους 37χρονους αλλοδαπούς επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας και κατά την ακινητοποίησή του, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς, ενώ ο έτερος 37χρονος αλλοδαπός, -για τον οποίο μάλιστα προέκυψαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις- επέδειξε πλαστό διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης. Για τους λόγους αυτούς, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και πλαστογραφία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σημερινής αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη επιπλέον και ένας 23χρονος ημεδαπός καθώς στο όχημά του -στο οποίο εντοπίστηκε μαζί με τον 35χρονο αλλοδαπό- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, δύο πλαστές πινακίδες καθώς και πιστόλι με γεμιστήρα με τρία φυσίγγια. Σε σωματικές έρευνες καθώς και σε έρευνες σε οικίες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τηλεφωνική συσκευή, -10- κινητά τηλέφωνα, πλαίσιο κάρτας SIM,

αυτοσχέδια συσκευασία με ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 5,9 γραμμαρίων,

400 ευρώ,

-2- αναδιπλούμενα μαχαίρια, θήκη όπλου, -112- φυσίγγια,

πιστόλι με γεμιστήρα με -7- φυσίγγια,

πλήθος ιδιόχειρων σημειωμάτων με αναγραφές καταστημάτων, χρηματικών ποσών, ονομάτων και τηλεφώνων,

ρουχισμός και υποδήματα μεταξύ των οποίων και μπλούζα που φορούσε δράστης κατά την έκρηξη,

-2- πλαστά διαβατήρια, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και φωτοαντίγραφα -2- πλαστών ειδικών βεβαιώσεων νόμιμου διαμονής,

πληθώρα αναβολικών ουσιών,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

μαύρη ζώνη μέσης με ενσωματωμένο μαχαίρι, τσαντάκι,

-2- ασύρματοι και φακός- φάρος. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.