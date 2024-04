Αθλητικά

Τένις - Μαδρίτη: Πρόωρος αποκλεισμός για Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν εύκολα από τους Βέλγους Σάντερ Ζιλέ και Γιόραν Βλίχεν

-



Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν εύκολα 2-0 σετ από το δίδυμο των Σάντερ Ζιλέ και Γιόραν Βλίχεν, μένοντας εκτός συνέχειας στη Μαδρίτη από την πρεμιέρα τους

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου και του Πέτρου Τσιτσιπά στο «διπλό» της Μαδρίτης.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν εύκολα με 2-0 σετ από τους Βέλγους Σάντερ Ζιλέ και Γιόραν Βλίχεν και έμειναν εκτός συνέχειας από το τουρνουά με το «καλησπέρα», αφού αυτό ήταν το πρώτο τους παιχνίδι.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, σε 58 λεπτά, και αποτέλεσε κυριαρχία του βέλγικου διδύμου (7-6 (7-3), 6-1), με τους δύο έλληνες τενίστες να μένουν εκτός της φάσης των 16.

Υπενθυμίζουμε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε στην πρεμιέρα του και στο «μονό» του τουρνουά, καθώς αποκλείστηκε από τον Τιάγκο Μοντέιρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρούσι: Συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή

Χανιά: ανήλικος ξυλοκόπησε τη γιαγιά του

Απεργία Πρωτομαγιάς: Τα δρομολόγια των πλοίων