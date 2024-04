Αθλητικά

Euroleague – Παναθηναϊκός: Τον “προσπέρασε” η Μακάμπι Τελ-Αβίβ (εικόνες)

Η "αργοπορημένη" αφύπνιση του Παναθηναϊκού δεν του επέτρεψε να επιρκατήσει επί σερβικού εδάφους, έναντι της ομάδας των Ισραηλινών.

Η αργοπορημένη αφύπνιση του Παναθηναϊκού, δεν του επέτρεψε την ολική επαναφορά από το -18 (57-39 στο 24΄) και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο (1-2 στη σειρά), όσον αφορά την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Βερολίνου. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 85-83 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Game 3 επί σερβικού εδάφους, με τους Ισραηλινούς να απέχουν μία νίκη από την επιστροφή τους στην καταληκτική φάση της Euroleague. Πλέον το Game 4 (2/5) και πάλι στην ουδέτερη Aleksandar Nikolic Hall αποκτά χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες.

Η φροντ λάιν, η κυκλοφορία της μπάλας και η άμυνα ζώνης των Ισραηλινών οδηγούσαν για 36 λεπτά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε μία άνετη νίκη, αλλά η επιμονή των Ιωάννη Παπαπέτρου και Κέντρικ Ναν έφερε τον Παναθηναϊκό μία... ανάσα από το να φέρει τα πάνω-κάτω. Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 83-83 στα 42΄΄ για τη λήξη, με 1/2 βολές του Λεσόρ, αλλά η ευστοχία του Μπράουν από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (85-83) και η αστοχία του Ναν στο κρισιμότερο σουτ από τα 6,75, χάρισαν στους Ισραηλινούς το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ.

Τεράστια εμφάνιση από τον Ιωάννη Παπαπέτρου με 17 πόντους και 3/3 τρίποντα, όπως και από τον Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 μπλοκ, ενώ ο παίκτης που σάλπισε την αντεπίθεση του «τριφυλλιού», Κέντρικ Ναν, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των «πράσινων» με 22 πόντους, σε μία βραδιά που... έλειψε ο Κώστας Σλούκας (έμεινε στο 0 στην επίθεση), η συγκέντρωση (11 λάθη) και η ευστοχία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (12/20).

Από τη Μακάμπι έλαμψε ο Τζος Νίμπο με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ στους 16 (με 8 ασίστ) σταμάτησε ο Λορέντζο Μπράουν.

Στην «Aleksandar Nikolic Hall» βρέθηκε ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ περίπου 1.000 οπαδοί των Ισραηλινών έδωσαν ώθηση στην ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 46-37, 67-56, 85-83

Η αγχωμένη εκκίνηση του Παναθηναϊκού, έδωσε ώθηση στη Μακάμπι, η οποία επέβαλε με το... καλησπέρα τον γρήγορο ρυθμό της, είχε εξαιρετικό passing game και στο 2΄ έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 7-0. Η είσοδος των Σλούκα, Παπαπέτρου «έδεσε» για λίγο την «πράσινη» άμυνα, με το «τριφύλλι» να μαζεύει την εις βάρος του διαφορά και πλησιάζει στο 6΄ στο -2 (13-11), αλλά μέχρι εκεί... Δίχως τρίποντο (τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 0/4) και την αντίπαλη άμυνα ζώνης να του δημιουργεί πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε σερί 10-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -12 (23-11).

Με τον Βιλντόζα να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο 12΄, οι «πράσινοι» έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (25-16), ο Παπαπέτρου από τα 6,75 το κράτησε (28-19), ενώ ο Γκριγκόνις διαμόρφωσε το 28-21 στο 14΄. Ωστόσο, το ψηλό σχήμα που παρέταξε ο Κάτας, με μόνο ένα γκαρντ στο παρκέ, επέτρεψε στη Μακάμπι να ελέγξει τα ριμπάουντ και να κυριαρχήσει κοντά στο καλάθι, τρέχοντας επιμέρους σκορ 16-8 και δίνοντας στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (+15, 44-29 στο 18΄). Μήτογλου και Ναν, πάντως, φρόντισαν βρουν άμεσα στόχο από τα 6,75, διαμορφώνοντας το 46-37 του ημιχρόνου και κρατώντας ζωντανό το όνειρο του Παναθηναϊκού, που μέτρησε 6 λάθη στο πρώτο μέρος, έναντι των μόλις 2 της Μακάμπι.

Δίχως... αντίδοτο στους ψηλούς της Μακάμπι και την άμυνα να μην ακολουθεί, ο Παναθηναϊκός είδε τη Μακάμπι στην τρίτη περίοδο να κυριαρχεί στο παρκέ, να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-2 και να ξεφεύγει στο 24΄ για πρώτη φορά με 18 πόντους (57-39). Οι «πράσινοι» αφυπνίστηκαν επιθετικά μέχρι το τέλος της περιόδου, οι Παπαπέτρου, Ναν και Μήτογλου έδωσαν λύσεις από την περιφέρεια και το «τριφύλλι» άρχισε και πάλι να ροκανίζει τη διαφορά μέχρι το -8 στα 25΄΄ για τη λήξη του δεκάλεπτου (64-56). Ωστόσο, ο Μπράουν βρήκε το μακρινό σουτ στο τέλος του δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας από τα 6,75 το 67-56 στο 30΄.

Με τον Μπράουν να μπαίνει «ζεστός» στον... επίλογο του αγώνα, η Μακάμπι ξέφυγε με +13 στο 35΄ (78-65) και +11 στο 36΄ (81-70), αλλά ο Ναν δεν είχε πει την τελευταία του λέξη... Με τον ΝΒΑερ να παίρνει φωτιά από τα 6,75 (3/3 τρίποντα) και τον Λεσόρ να ακολουθεί μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 2-12 για το 83-82 στα 76΄΄ για τη λήξη. Ο Λεσόρ με 1/2 βολές έφερε την ισοφάριση στα 42΄΄ (83-83) και μετά φιλοδώρησε με... τάπα τον Μπράουν, αλλά οι διαιτητές είδαν τη φάση στο replay και έδωσαν τζάμπολ. Οι Ισραηλινοί κέρδισαν την μπάλα, ο Μπράουν πήρε το φάουλ στα 2,6΄΄ για τη λήξη και διαμόρφωσε το 85-83. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ναν, ο οποίος προσπάθησε για το νικητήριο τρίποντο, αλλά το σουτ του δεν βρήκε στόχο και ο Παναθηναϊκός έμεινε στην προσπάθεια...

Νεότερη ενημέρωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τη σύμφωνη γνώμη του Εργκίν Αταμάν, κατέθεσε ένσταση για τη φάση που ουσιαστικά έκρινε το Game 3 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και της χάρισε το 2-1 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Με το σκορ ισόπαλο 83-83 και τον Λορέντζο Μπράουν να αστοχεί στο λέι απ για το προβάδισμα, μετά από μπλοκ του Ματίας Λεσόρ, οι διαιτητές, αφού αρχικά το είχαν μετρήσει θεωρώντας ότι η μπάλα είχε βρει στο ταμπλό πριν την επέμβαση του Γάλλου σέντερ, στη συνέχεια -με τη βοήθεια του instant replay- δεν μέτρησαν το καλάθι και έδωσαν τζάμπολ, κάτι που έγινε λανθασμένα σύμφωνα με τους «πράσινους», οι οποίοι εκτιμούν ότι εφόσον δεν υπήρχε κατοχή της μπάλας, αυτή έπρεπε να δοθεί στον Παναθηναϊκό.

Στη συνέχεια και με τους Ισραηλινούς να κερδίζουν το τζάμπολ, η μπάλα πέρασε στον Μπράουν, ο οποίος κέρδισε φάουλ από τον Γκραντ και έγραψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό 85-83.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Μόγκουλκοτς, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Κλίβελαντ 5 (1), Γουέμπ 8 (1), Μπράουν 16 (2), Σόρκιν 6, ΝτιΜπαρτολομέο 2, Ριβέρο 8, Κοέν 3 (1), Μέιερ, Τόμασον, Νίμπο 22, Μπλατ 2, Κόλσον 13 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα 9 (3), Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας, Παπαπέτρου 17 (3), Γκραντ 6, Ναν 25 (5), Λεσόρ 14, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 2, Μήτογλου 10 (2), Μαντζούκας.

