Ανάσταση στον ΑΝΤ1 με Μαρινέλλα και Θεοδωρίδου (βίντεο)

Το βράδυ της Ανάστασης γιορτάζουμε το Πάσχα στον ΑΝΤ1 με τη Μαρινέλλα και τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε.

Το Μεγάλο Σάββατο, 4 Μαΐου, στις 00:10 στον ΑΝΤ1, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, και η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια, Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώνουν τις φωνές τους σε μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Γης και μας χαρίζουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά.

Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού ξεσηκώνουν το κοινό με το μοναδικό ταλέντο και τον ενθουσιασμό τους σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα! Διαχρονικές και αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες, μοναδικές διφωνίες και αξεπέραστα λαϊκά τραγούδια συνθέτουν μια ξεχωριστή μουσική συνύπαρξη, που θα μας ταξιδέψει και θα απογειώσει τη διάθεσή μας.

Το βράδυ της Ανάστασης, 4 Μαΐου, στις 00:10 γιορτάζουμε το Πάσχα στον ΑΝΤ1 με τη Μαρινέλλα και τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε. Μην τη χάσετε!

