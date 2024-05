Οικονομία

Πρωτομαγιά: Απεργία στα ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των εργαζόμενων στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την προκήρυξη της απεργίας.

-

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφουν η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΠΟΣΠΕΡΤ), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ) και ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΗΠΤΑ), αναφέρονται τα εξής:

"Η φετινή Πρωτομαγιά, έξι χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, βρίσκει όλους τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με έναν «ακήρυχτο» οικονομικό πόλεμο εκ μέρους της εργοδοσίας, με ανυπαρξία Συλλογικών Συμβάσεων, αμφισβήτηση και καπήλευση των συλλογικών μας δικαιωμάτων και της εργασιακής μας αξιοπρέπειας.

Σε μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της διαβίωσης, η ακρίβεια, η φτώχεια, οι ανισότητες, ο περιορισμός εργασιακών δικαιωμάτων, η επισφάλεια και η ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, αναδεικνύονται σε κυρίαρχες συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Με κοινές αποφάσεις της ΠΟΕΣΥ, της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΠΟΕΠΤΥΜ και της ΕΤΗΠΤΑ προκηρύσσεται απεργία όλων των δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών και φωτορεπόρτερ σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΟΤΑ, Γραφεία Τύπου και site, ως εξής:

* Μ. Τρίτη, 30 Απριλίου 2024, από τις 05.00 π.μ. έως τις 05.00 π.μ. της Μ. Τετάρτης, 1 Μαΐου 2024, όλων των δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών, φωτορεπόρτερ που εργάζονται στις εφημερίδες και τα περιοδικά.

* Μ. Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024, από τις 05.00 π.μ. έως τις 05.00 π.μ. της Μ. Πέμπτης, 2 Μαΐου 2024 όλων των δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών που εργάζονται σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην ΕΡΤ, στην ΓΓΕΕ, στα Δημοτικά Ραδιόφωνα και στα Γραφεία Τύπου, όλων των δημοσιογράφων της χώρας.

Δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, οπουδήποτε και εάν απασχολούνται, απεργούν από τις 05.00 π.μ. της Μ. Τετάρτης 1η Μαΐου 2024 έως και τις 0.5.00 π.μ. της Μ. Πέμπτης 2 Μαΐου 2024.

Οι άνθρωποι της ενημέρωσης, ως αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, που βιώνουμε την επιδείνωση των καθημερινών προβλημάτων και της αβεβαιότητας για κάθε εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο και ελεύθερο επαγγελματία, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας και ταυτόχρονα διεκδικούμε την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αποκατάσταση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας και κυρίως το σεβασμό στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αντιδρώντας σε κάθε απόπειρα ευτελισμού της Ενημέρωσης, με χρήση των SLAPPs και φαινομένων «παρακολούθησης» του δημοσιογραφικού έργου

Η προστασία και ενίσχυση των θέσεων εργασίας, η αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, η απόκρουση των απολύσεων, των περικοπών στους μισθούς και τα επιδόματα, η λήψη ουσιαστικών μέτρων υπέρ των ανέργων, η προστασία των ασφαλιστικών Ταμείων, ώστε να είναι εύρωστα και βιώσιμα, και της δωρεάν δημόσιας υγείας για όλους τους ασφαλισμένους, αποτελούν πάγιες αγωνιστικές, διεκδικήσεις όχι μόνο για το δημοσιογραφικό κόσμο αλλά για όλους τους εργαζόμενους, για όλη την κοινωνία.

Η 1η του Μάη, σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές, δυναμώνει και ισχυροποιεί τη φωνή όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ για:

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Καλούμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την πρόσφατη διαβεβαίωση της για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στα δημόσια ΜΜΕ και τους εργοδότες των ιδιωτικών ΜΜΕ να καθίσουν στο τραπέζι των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Προς τούτο επισημαίνουμε ότι στην πρόσφατη οδηγία της Ε.Ε για «επαρκείς κατώτατους μισθούς», καλούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να καλύπτονται από αυτές το 80% των εργαζομένων.

Ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξανεμίζει τους μισθούς και οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση.

Αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισης της ανεργίας και την προστασία των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Μέτρα για την στήριξη και ενίσχυση της κυκλοφορίας του Τύπου και της φιλαναγνωσίας, όπως γίνεται σε άλλα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη

Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Ενημέρωση με αξιοπιστία , πλουραλισμό και κοινωνική ευαισθησία

Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η επαναφορά του συλλογικού εργατικού δικαίου είναι η υπεράσπιση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, με απώτερο σκοπό την Ελευθεροτυπία, την αξιόπιστη κι ελεύθερη Ενημέρωση, με κανόνες δεοντολογίας, αξιοπιστίας και πλουραλισμού.

Οι Ομοσπονδίες καλούν τα μέλη τους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της Πρωτομαγιάς, τα αιτήματα της οποίας αφορούν όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα".