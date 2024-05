Πολιτισμός

Εορτολόγιο - Μεγάλη Πέμπτη: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.

-

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Ανακομιδή των ι. λειψάνων Αθανασίου του Μεγάλου, πατριάρχου Αλεξανδρείας († 2 Μαίου 379).

Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής, και των τέκνων αυτών Θεοδούλου και Κυριάκου .

Οσίου Ιορδάνου του θαυματουργού.

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 06:27 και η Δύση στις 20:17.

Η Σελήνη είναι 23.1 ημερών.

Ο βίος των αγίων Εσπέρου και Ζωής και των τέκνων τους

Οι άγιοι Έσπερος, Ζωή και τα τέκνα τους Κυριάκος και Θεόδουλος έζησαν το 2ο αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού. Η καταγωγή τους ήταν από την Παμφυλία και ανήκαν ως δούλοι στο Ρωμαίο Κάταλλο και τη γυναίκα του Πετραδία, ο οποίος απαγόρευε στη χριστιανική οικογένεια να προσεύχεται και να υμνεί το δημιουργό Θεό της. Όταν δε ο Κάταλλος απέκτησε γιο, θέλησε να εορτάσουν το γεγονός όλοι οι δούλοι του. Διέταξε λοιπόν σε κοινό τραπέζι να γευθούν όλοι άφθονα ειδωλόθυτα και κρασί. Ο Έσπερος και η οικογένειά του περιορίστηκαν σε ξηροφαγία. Ο Ρωμαίος κύριός τους πρόσεξε τη στάση τους και τους διέταξε να φάνε δια της βίας. Όμως όλα τα μέλη της οικογένειας αρνήθηκαν και δήλωσαν ότι λυπούνται που αυτή τη φορά δεν θα υπακούσουν τον κύριό τους. Έξαλλος από την οργή ο Κάταλλος διέταξε να ανάψουν ένα μεγάλο κλίβανο και αφού τον πύρωσε καλά έριξε μέσα τούς τέσσερις μάρτυρες. Όταν όμως το πρωί άνοιξαν τον κλίβανο βρήκαν μεν νεκρούς και τούς τέσσερις μάρτυρες αλλά χωρίς τα λείψανά τους να έχουν καεί.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Κρήτη: Γυναίκα έπεσε νεκρή μπροστά στον 7χρονο γιο της

Πρωτομαγιά: Η πορεία στην Αθήνα και το μήνυμα για τη Γάζα (εικόνες)

ΚΥΣΕΑ: Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης υπό τον Μητσοτάκη