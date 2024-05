Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Αγώνας δρόμου για αντίδοτο σε παιδί που κατανάλωσε φυτοφάρμακο

Επιχείρηση στήθηκε από την Αστυνομία προκειμένου να βρεθεί το φάρμακο – αντίδοτο για το ανήλικο άτομο.

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης και ολοκληρώθηκε περί τις 2:30 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταφέρει φάρμακο-αντίδοτο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, για νεαρής ηλικίας άτομο που κατανάλωσε φυτοφάρμακο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia το νεαρό αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Μαμάτσειου, στην οποία σήμανε συναγερμός, με παρόντες όλους τους γιατρούς, ακόμη και όσους δεν είχαν εφημερία.

