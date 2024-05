Κόσμος

Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη: “Πλημμύρισε” με διαδηλωτές η Ταξίμ, παρά την απαγόρευση (εικόνες)

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε στην πλατεία Ταξίμ, ενώ έγιναν δεκάδες συλλήψεις στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπου και σημειώθηκαν επεισόδια.

«Αστακός» ήταν το κέντρο της Κωνσταντινούπολης τη Μεγάλη Τετάρτη, έπειτα από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μην επιτρέψει και φέτος τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στην πλατεία Ταξίμ. Όλοι οι δρόμοι προς την Ταξίμ είχαν κλείσει, ενώ η τουρκική αστυνομία έστησε από το προηγούμενο βράδυ οδοφράγματα στο κέντρο της πόλης, αποτρέποντας ομάδες διαδηλωτών να προσεγγίσουν την Ταξίμ. Αστυνομικά οχήματα TOMA ήταν σταθμευμένα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Πόλης. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η αστυνομία παρενέβη και συνέλαβε διαδηλωτές που επιχείρησαν να κάνουν πορεία προς την Ταξίμ από το Μπεσικτάς, το Οκμεϊντάνι και το Σισλί.

Συμπλοκές και δακρυγόνα στο Σαράτσχανε – Ιμάμογλου: Του χρόνου στην Ταξίμ

Συμπλοκές με την αστυνομία ξέσπασαν στο Σαράτσχανε όπου βρίσκεται το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης όταν συνδικαλιστές της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να πορευτούν προς την πλατεία Ταξίμ, παρά την απαγόρευση. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ σε ομιλία του πριν από τις συμπλοκές, επικρίνοντας έντονα την τουρκική κυβέρνηση είπε ότι «αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί η Ταξίμ». Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου είπε ότι «η συνάντηση στο Ταξίμ δεν θα γίνει σήμερα, αλλά του χρόνου».

Μετά τις ομιλίες και παρά την απαγόρευση, ομάδες τουCHP, της συνδικαλιστικής οργάνωσης DISK και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων ξεκίνησαν από το Σαράτσχανε για πορεία στην πλατεία Ταξίμ. Τότε η αστυνομία παρενέβη με δακρυγόνα ενώ κατά τις συμπλοκές έγιναν και συλλήψεις.

15 συλλήψεις στην Ιστικλάλ

Η αστυνομία παρενέβη σε ομάδα που ήθελε να περπατήσει από τους παράδρομους της λεωφόρου Ιστικλάλ μέχρι την πλατεία Ταξίμ. Μια ομάδα περίπου 15 ατόμων που κρατούσαν πανό και έκαναν πορεία συνελήφθη.

10 συλλήψεις στο Σισλί

Στο Σισλί συνελήφθησαν 10 συνδικαλιστές οι οποίοι φώναζαν συνθήματα και προσπαθούσαν να πάνε στην Ταξίμ.

Συλλήψεις σε Οκμεϊντανί και Μπεσικτάς

Η αστυνομία παρενέβη στην ομάδα που έκανε πορεία στο Οκμεϊντανί φωνάζοντας συνθήματα, προχωρώντας σε κρατήσεις. Η αστυνομία επενέβη και στην ομάδα που ήθελε να κάνει πορεία από την Μπεσικτάς στην πλατεία Ταξίμ. Η ομάδα που έκανε πορεία ανοίγοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα συνελήφθη.

Τελετή μνήμης θυμάτων 1977

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Χακ (HAK-IS) Μαχμούτ Αρσλάν και η συνοδευτική αντιπροσωπεία του πραγματοποίησαν τελετή μνήμης στο Καζαντζί Γιοκουσού. Ο Αρσλάν, ο οποίος άφησε γαρίφαλα στην περιοχή όπου βρίσκεται το μνημείο, των 34 θυμάτων της επίθεσης στο Ταξίμ την Πρωτομαγιά του 1977, ανέφερε: «Ως εδώ ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο σε αυτή την πλατεία, σε αυτήν την πλαγιά, για να τιμήσουμε τα αδέρφια μας που χάσαμε την 1η Μαΐου και να τους το θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για ό,τι τους έγινε. Θα συνεχίσουμε αυτή την επιμονή μέχρι να βρεθούν οι δολοφόνοι και να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Οι τουρίστες με βαλίτσες στο χέρι

Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Ταξίμ είχαν κλείσει από το πρωί, ενώ είχε απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων σε δρόμους και λεωφόρους. Τουρίστες που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη από διάφορες χώρες και έμειναν σε ξενοδοχεία γύρω από την Ταξίμ, έφυγαν από την περιοχή με τα πόδια, με τις αποσκευές τους για το αεροδρόμιο.

Οζέλ: «Αγώνας μέχρι απελευθέρωση Ταξίμ»

Νωρίτερα ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ σε ομιλία του αναφέρθηκε στην απαγόρευση για συγκέντρωση στην πλατεία Ταξίμ παρά την έκκλησή του στον Υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια να επανεξετάσει την απόφαση απαγόρευσης. «Καλούμε όσους δίνουν παράνομες εντολές παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να μην διαπράττουν εγκλήματα. Θα κάνουμε αυτό που λένε τα συνδικάτα. Αλλά αυτή η συγκέντρωση στο Σαράτσχανε και αυτή η ίδια η θέληση είναι ένα πολύ σημαντική. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί το Ταξίμ. Αν το κράτος έρθει απέναντι στον λαό θα κερδίσει ο λαός.Στόχος είναι η πλατεία Ταξίμ. Εάν η Ταξίμ δεν απελευθερωθεί σήμερα, θα γίνει αύριο», ανέφερε.

Ιμάμογλου: Όχι σήμερα, του χρόνου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είπε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια, το Σαράτσχανει έχει μετατραπεί σε χώρο αναζήτησης δικαιοσύνης. Ο αγώνας για την αναζήτηση δικαιωμάτων στο Σαράτσχανε ολοκληρώθηκε με επιτυχία, οι άνθρωποι πήραν αυτό που ήθελαν. Τελικά, θα μετατραπεί σε μια συνάντηση στην Ταξίμ. Όχι όμως σήμερα, αλλά του χρόνου».

