Πολιτισμός

Πολ Όστερ: “Έφυγε” από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ζωή και το έργο του Αμερικανού συγγραφέα που νικήθηκε από τον καρκίνο.

-

Ο Πολ Όστερ, ο πολυγραφότατος αμερικανός δημιουργός μυθιστορημάτων, ποιημάτων και ταινιών που έγινε διάσημος στη διεθνή λογοτεχνική σκηνή με την «Τριλογία της Νέας Υόρκης», πέθανε σε ηλικία 77 ετών από επιπλοκές καρκίνου του πνεύμονα, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, οι New York Times.

Ο Πολ Όστερ άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ανέφερε η νεοϋορκέζικη εφημερίδα, η οποία επικαλέστηκε φίλη του συγγραφέα.

Η διάγνωση του καρκίνου είχε ανακοινωθεί πέρυσι από τη σύζυγό του, τη συγγραφέα Σίρι Χούστβετ.

Γεννημένος το 1947 στο Νιούαρκ της πολιτείας του Νιού Τζέρσεϊ από γονείς εβραίους Ασκενάζι, ο Πολ Όστερ έγινε λογοτεχνική φυσιογνωμία της Νέας Υόρκης με την «Τριλογία της Νέας Υόρκης» που κυκλοφόρησε το 1987 («Γυάλινη Πόλη», «Φαντάσματα», «Το κλειδωμένο δωμάτιο», στα ελληνικά από τις εκδ. Μεταίχμιο). «Μερικές φορές η Νέα Υόρκη είναι το κέντρο της ιστορίας, μερικές φορές δεν είναι παρά η περιφέρεια. Η Νέα Υόρκη, πόλη στην οποία ζω και γράφω, είναι εικόνα που ζει μέσα στην πραγματικότητά μου και μέσα στη μυθοπλασία μου», αφηγούνταν για τη μεγαλούπολη, στην οποία εγκαταστάθηκε στα 18 του για να σπουδάσει από το 1965 ως το 1970 γαλλική, ιταλική και βρετανική λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Μετά τις σπουδές του, έζησε από το 1971 ως το 1975 στο Παρίσι. Έμεινε σε δωμάτιο υπηρεσίας, γνώρισε πόρνη που του απήγγελλε Μποντλέρ, έγραψε σενάρια για ταινίες βωβού κινηματογράφου, μετέφρασε Μπρετόν, Μαλαρμέ, Μισό και Ντιπέν.

Η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Unearth» κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1974. Καθώς όμως τα έσοδά του δεν ήταν αρκετά, αποφάσισε να μπαρκάρει σε πετρελαιοφόρο.

Η κληρονομιά του πατέρα του, που πέθανε το 1979, του επέτρεψε να αφιερωθεί στη συγγραφή. Έπειτα από το διαζύγιο με τη συγγραφέα Λίντια Ντέιβις, με την οποία είχε αποκτήσει γιο, παντρεύεται το 1981 την αμερικανίδα μυθιστοριογράφο Σίρι Χούστβετ. Είναι η αρχή νέας ζωής.

Ως σεναριογράφος, ο Πολ Όστερ συνέβαλε στην ταινία «Ο καπνός» («Smoke»), που σκιαγραφεί το πορτρέτο χαμένων ψυχών που περιφέρονται γύρω από καπνοπωλείο του Μπρούκλιν, τη συνοικία στην οποία εγκαταστάθηκε αργότερα. Στο Μπρούκλιν εκτυλίσσεται και η «Brooklyn Boogie», η άλλη ταινία που γύρισε, όπως τον «Καπνό», με τον σκηνοθέτη Γουέιν Γουάνγκ.

«Περνάμε τον καιρό μας με το να φανταζόμαστε ιστορίες. Ζούμε μ' αυτό... το πραγματικό και το φαντασιακό είναι ένα. Οι σκέψεις είναι πραγματικές, ακόμα και οι σκέψεις για πράγματα φανταστικά», εξηγεί ένας από τους χαρακτήρες του στο «Man in the dark», μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2008 και στο οποίο ο δημοκρατικός Όστερ καταγγέλλει τα οκτώ χρόνια της προεδρίας του ρεπουμπλικάνου Τζορτζ Ουόκερ Μπους.

Ανάμεσα στα άλλα βιβλία του περιλαμβάνονται «Το παλάτι του φεγγαριού», «Το βιβλίο των ψευδαισθήσεων» (αμφότερα στα ελληνικά από τις εκδ. Μεταίχμιο) και «Τρέλες στο Μπρούκλιν» (εκδ. Ζαχαρόπουλος).

Σε βάρος του γιού του, του Ντέιβιντ, είχαν απαγγελθεί τον Απρίλιο του 2022 κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας της ηλικίας 10 μηνών κόρης του, η οποία υπέκυψε έπειτα από δηλητηρίαση με φεντανύλη και ηρωίνη. Ο ίδιος ο Ντέιβιντ πέθανε μερικές ημέρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Την ίδια χρονιά ο Πολ Όστερ διαγνώσθηκε με καρκίνο, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Παρά την ασθένειά του, ολοκλήρωσε το τελευταίο, νοσταλγικό βιβλίο του, με τίτλο «Baumgartner».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές τη Μεγάλη Πέμπτη

Πρωτομαγιά: Η πορεία στην Αθήνα και το μήνυμα για τη Γάζα (εικόνες)

ΚΥΣΕΑ: Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης υπό τον Μητσοτάκη