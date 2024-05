Αθλητικά

Champions League: Η Ντόρτμουντ πήρε προβάδισμα πρόκρισης από την Παρί Σεν Ζερμέν

Βήμα πρόκρισης προς τον τελικό του Champions League έκανε η Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ ήταν πιο αποτελεσματική, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε αρκετές ευκαιρίες και η ερμανική ομάδα νίκησε με 1-0 με τον Νίκλας Φίλκρουγκ, για να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League. Η Μπορούσια απέδειξε ξανά πως είναι πάντα το αφεντικό όταν παίζει στο σπίτι της, το «Βέστφαλεν», καθώς μετράει πλέον 7 νίκες και 4 ισοπαλίες στα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Φίλκρουγκ που χάρισε στην ομάδα του τη νίκη στο 36ο λεπτό, με το γκολ αυτό να μην είναι μόνο χρυσό για την ομάδα του Έντιν Τέρζιτς αλλά και για ολόκληρο το γερμανικό ποδόσφαιρο, αφού με αυτό κλείδωσε οριστικά και αμετάκλητα η παρουσία και πέμπτης γερμανικής ομάδας στο Champions League την επόμενη σεζόν.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Παρί για να φέρει τον πρώτο ημιτελικό σε ισορροπία χάθηκε στο 51ο λεπτό όπου είχε δύο δοκάρια μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων, με τον Μπαπέ να στέλνει αρχικά τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Ντόρτμουντ και στη συνεχεία το σουτ του Χακίμι να βρίσκει τη ρίζα του δεξιού δοκαριού.

