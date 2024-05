Αθλητικά

Δολοφονία Λυγγερίδη: Συνελήφθη ακόμη ένα άτομο

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας που συνελήφθη.

Στη σύλληψη ενός ακόμα ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη σε σπίτι φίλου του στην Αγία Βαρβάρα όπου κρυβόταν.

Συνολικά προφυλακιστέοι για την εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, με βάση τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στη δομή των οργανωμένων οπαδών και τους αποδίδεται και ηθική αυτουργία στη δολοφονία του αστυνομικού.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που αφορούν υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και συμμετοχής σε αθλητικούς συνδέσμους.

