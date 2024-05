Υγεία - Περιβάλλον

“FindDoctors” - Αιματολογικές εξετάσεις: H πλατφόρμα για ηλεκτρονικά ραντεβού

Πώς λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για αιμοτολογικές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσφέρει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον πολίτη. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις, εκτός από τον προγραμματισμό ιατρικών συνεδριών.

Οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.finddoctors.gov.gr, να πραγματοποιήσουν είσοδο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο taxisnet και τον ΑΜΚΑ, και να προχωρήσουν στην επιλογή «Νέο Ραντεβού για Εξετάσεις». Στη συνέχεια, μπορούν να αναζητήσουν το επιθυμητό ραντεβού βάσει ημερομηνίας και νομού, να επιλέξουν την κατάλληλη δομή και την ημερομηνία που τους εξυπηρετεί.

Με την επιτυχή δέσμευση του ραντεβού, και εφόσον έχουν ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις, θα λάβουν ένα SMS και/ή email με όλες τις λεπτομέρειες του ραντεβού.

