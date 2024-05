Υγεία - Περιβάλλον

Εμπρησμοί: Ο Κικίλιας ζήτησε από τον Άρειο Πάγο την εφαρμογή του νέου νόμου

Την εφαρμογή του νέου νόμου για τους εμπρησμούς ζήτησε ο Υπουργός, ενημερώνοντας την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη μετέβη σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να ζητήσει την εφαρμογή του νόμου για τους εμπρηστές αλλά και να την ενημερώσει για όλες τις προπαρασκευαστικές προληπτικές ενέργειες ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

«Είχα την τιμή σήμερα να επισκεφθώ την κ. εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να την ενημερώσω για όλες τις προπαρασκευαστικές προληπτικές ενέργειες και με βάση τη νομοθέτηση αλλά και το νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας ενόψει μιας πολύ δύσκολης αντιπυρικής περιόδου. Και να ζητήσω στα πλαίσια της συνεργασίας να εφαρμοστεί ο νόμος σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμπρησμούς, τους εμπρηστές τους καθ' έξιν εμπρηστές αλλά και τους εξ αμελείας γιατί δυστυχώς ένα σημαντικό κομμάτι πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα είναι και προκαλείται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Θα το κάνει η κ. εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου. Αργότερα θα εκδώσει και μια ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στο site της Εισαγγελίας», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, ευχαριστώντας την εισαγγελέα και τους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μία «εθνική προσπάθεια, μία συλλογική προσπάθεια μία πατριωτική προσπάθεια που έχει ως σκοπό πάνω απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και μετά τις περιουσίες των ανθρώπων και το φυσικό κάλλος, το δάσος» ενώ προσέθεσε ότι θα είναι μία πολύ δύσκολη προσπάθεια. «Αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν ελαφρά τη καρδία τον κίνδυνο, είναι κίνδυνος-θάνατος. Αποδείχθηκε δυστυχώς περίτρανα και στα τραγικά γεγονότα στο Μάτι και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτοί που δείχνουν τέτοια εγκληματική αμέλεια ρισκάρουν τη ζωή όλων των συμπολιτών τους, Είναι καθήκον της πολιτείας να προστατεύσει τους πολλούς έναντι αυτών», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και αναφέρθηκε στην αλλαγή του ποινικού κώδικα σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμπρησμούς και ειδικά με τους εμπρησμούς εξ αμελείας.

«Ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει για τους εμπρησμούς και ειδικά για τους εμπρησμούς εξ αμελείας. Πλέον δεν είναι πλημμελήματα, είναι κακουργήματα και αν αυτό οδηγήσει στην απώλεια έστω και μίας ανθρώπινης ζωής ή σε μία ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή, τότε επισείεται ποινή κάθειρξης από 10 έτη έως 20 έτη και χρηματικών προστίμων μέχρι 200.000 ευρώ. Παρακαλώ πολύ όλους να καταλάβουν την κρισιμότητα των στιγμών το φετινό καλοκαίρι και αναλόγως να συμπεριφερθούν. Είναι καθήκον της πολιτείας, επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά να προστατεύσει τους πολλούς», σημείωσε.

