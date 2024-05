Life

Eurovision 2024: Εντυπωσιακή και στη δεύτερη πρόβα η Μαρίνα Σάττι (εικόνες)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα της Ελλάδας στη Eurovision 2024 με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «Ζάρι».

Το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη της Μαρίνας Σάττι. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Ζάρι» και είχε στο πλευρό της τον creative director Φωκά Ευαγγελινό και τους χορευτές Χουσεΐν Σετίντας, Γιασίν Αμέτογλου, Βασίλη Καραγιάννη, Ειρήνη Δαμιανίδου.

Η Μαρίνα Σάττι έχει τέσσερις χορευτές - τρεις άνδρες και μία γυναίκα - που την πλαισιώνουν και συνδυάζουν κινήσεις χορού του δρόμου με παραδοσιακά στοιχεία. Όσον αφορά στα γραφικά, υπάρχουν έντονα χρώματα πολλά γραφικά τύπου grafitti στις οθόνες LED που φέρνουν την ίδια αστική ατμόσφαιρα που είδαμε στο επίσημο βίντεο.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες «πανέτοιμη και πολύ χαρούμενη» για τον μουσικό διαγωνισμό.

Τα στοιχηματικά δίνουν νικητή την Ελβετία και τον Nemo, στη δεύτερη θέση την Ιταλία και την Angelina Mango, στην τρίτη θέση η Κροατία με τον Baby Lasagna, στην τέταρτη θέση η Ουκρανία με τις Alyona alyona and Jerry Heil και στην πέμπτη θέση η Ολλανδία με τον Joost Klein, λίγο πιο κάτω και η Ελλάδα.

