Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κατάφερε να μας κάνει πρωταθλητές της ακρίβειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κόσμο. Τι είπε για την ακρίβεια και την στάση της κυβέρνησης απέναντι της

-

Την αγορά της Καλλιθέας επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Κι εδώ στην αγορά της Καλλιθέας τα πράγματα είναι υποτονικά. Οι πολίτες περνούν δύσκολα. Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να μας κάνει πρωταθλητές της ακρίβειας, αλλά κατά τα άλλα υποστηρίζει ότι έχει πετύχει η οικονομική του πολιτική.

Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την ευρωζώνη, αλλά να τα πηγαίνουμε καλά στην οικονομία; Εμείς αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία, όπου θα έχουν ευκαιρίες και ευημερία όλοι και όχι μόνο λίγοι. Γι’ αυτό αξίζει στις 9 Ιουνίου να στείλετε ένα μήνυμα αποδοκιμασίας στη Νέα Δημοκρατία. Και, συγχρόνως, ένα μήνυμα προοπτικής κι ελπίδας με ισχυρό ΠΑΣΟΚ και ισχυρή δημοκρατική παράταξη».

Απαντώνται σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής:

«Το είπα και χθες στον μαρτυρικό τόπο της Καισαριανής, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που σταθερά στάθηκε απέναντι σε αυτό το ναζιστικό μόρφωμα από το 2011 μέχρι και σήμερα, με εκστρατεία και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άλλωστε, φάνηκε και την προηγούμενη εβδομάδα που καταθέσαμε υπόμνημα στον Άρειο Πάγο για να μην συμμετέχουν τα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Προφανέστατα η μάχη, όμως, είναι και πολιτική και πρέπει να μην ξεχνούμε την ιστορία μας. Να μην ξεχνούμε αυτοί που υμνούν τον Χίτλερ και τον νεοναζισμό τι υπηρετούν και τι δεινά έφεραν αυτές οι δυνάμεις στην πατρίδα μας. Άρα, η μνήμη είναι φρουρός για να μην ξαναϋπάρξουν τέτοια νεοναζιστικά μορφώματα στον τόπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο νέος Δικαστικός Χάρτης ψηφίστηκε από τη Βουλή

ΚΥΣΕΑ: Η συνεδρίαση της Μεγάλης Τετάρτης υπό τον Μητσοτάκη

Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη: “Πλημμύρισε” με διαδηλωτές η Ταξίμ, παρά την απαγόρευση (εικόνες)