Βαρβάκειος - Κασσελάκης: Η χώρα πρέπει να μπει σε τάξη (εικόνες)

Περιοδεία στην Βαρβάκειο Αγορά έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης και συνομίλησε με εμπόρους για το θέμα της ακρίβειας. Ποια είναι η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια.

Στη Βαρβάκειο Αγορά βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο Στέφανος Κασσελάκης όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τα παράπονα εμπόρων και καταναλωτών για την πασχαλινή αγοραστική κίνηση.

Οι περισσότεροι κρεατέμποροι και ιχθυέμποροι με τους οποίους συνομίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του επισήμαναν πως ο τζίρος τους είναι περίπου 30% μειωμένος σε σχέση με πέρυσι μολονότι στη Βαρβάκειο οι τιμές είναι πιο χαμηλές από αλλού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Βαρβάκειου ζήτησε τη συνδρομή του κ. Κασσελάκη ώστε να εκσυγχρονιστεί κι αναβαθμιστεί η αγορά προκειμένου να «θυμηθούν» και οι πολίτες την αξία της.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τους εμπόρους «κοινωνικό ιστό», ενώ σε συνομιλίες που είχε μαζί τους τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, πως «έχει παραγίνει το χάλι» και πως πρέπει η χώρα να μπει σε τάξη.

«Να μην ευχαριστείτε τους πολιτικούς που έρχονται εδώ. Είναι καθήκον μας. Καταλαβαίνω πώς κινείται η αγορά. Είμαι ο πιο γειωμένος και κοινωνικός αρχηγός και το κόμμα μας έχει ανοιχτές δομές», υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος πρόσθεσε πως στα χέρια των πολιτών είναι η ανατροπή.

«Καήκαμε αν υπάρχει αποχή. Τι κάνουμε εμείς είναι το θέμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει στην Κέρκυρα.

Στο μεταξύ, πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Στην πρόταση συμπεριλαμβάνει ένα πλαίσιο μέτρων το οποίο, κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, θα επιδράσει κατασταλτικά στους μηχανισμούς παραγωγής ακρίβειας και κερδοσκοπίας, οι οποίοι αποτελούν μείζον κοινωνικό, οικονομικό κι αναπτυξιακό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

«Με την πρόταση νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ καταθέτει ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και καταστολής των μηχανισμών αισχροκέρδειας που δημιουργούν κι ανατροφοδοτούν το φαινόμενο, με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του συνόλου των πολιτών και την θωράκιση της αξίας του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή. Τα μέτρα χωρίζονται σε βραχείας, μέσης, και μακράς διάρκειας εφαρμογής, έως ότου διασφαλιστεί το αναγκαίο αποτέλεσμα και επικρατήσει μια νέα κανονικότητα, στοιχισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρόκειται για μία κοστολογημένη, σαφή και άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία έχει καταθέσει ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, στο δημόσιο διάλογο.

Τα 11 άρθρα:

Άρθρο 1

Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια

Θέσπιση ανώτατου περιθώριου μεικτού κέρδους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στα προϊόντα που εισάγονται ή παράγονται στην Ελλάδα και τα οποία είναι, είτε νωπά/τυποποιημένα τρόφιμα, είτε βιομηχανικά αγαθά (καταναλωτικά και διαρκή). Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2

Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους και επέκταση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης στα διύλιση πετρελαίου για το έτος 2023

Θέσπιση ανώτατου περιθώριού μεικτού κέρδους στην διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διύλισης αυτού στο ύψος του μέσου όρου των αντίστοιχων αποδεδειγμένων περιθωρίων κέρδους της Ε.Ε.

Επέκταση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης για το έτος 2023

Θέσπιση έκτακτης εισφοράς για τα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων το 2023 ύψους 90%.

ΑΡΘΡΟ 3

Μηχανισμός παρακολούθησης και αποτροπής υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

Θέσπιση μηχανισμού με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι το περιθώριο κέρδους των παρόχων ενέργειας δεν θα υπερβαίνει το 5%.

ΑΡΘΡΟ 4

Επιβολή Έκτακτης Εισφοράς στα πλεονάζοντα κέρδη των Τραπεζών

Θέσπιση έκτακτης εισφοράς ύψους 90% για τα υπερκέρδη των τραπεζών το 2023 τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο συντελεστή Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηδενισμός ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα (Κρέατα Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά. Μέλι φυσικό, Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα, Δημητριακά, Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους, Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο, σησαμέλαιο. Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.

Θέσπιση σε μόνιμη βάση της μείωσης του ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μείωση συντελεστή ΦΠΑ

Θεσπίζεται σε μόνιμη βάση και με την ολοκλήρωση του μέτρου της παραπάνω παραγράφου, η μείωση του ΦΠΑ στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι στο 21% για το σύνολο των αγαθών εκτός από εκείνα για τα οποία θεσπίζεται η υπαγωγή τους στον μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή 11% και 5% αντίστοιχα.

Θεσπίζεται η μείωση του ΦΠΑ σε 6% για την ύδρευση και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αποχέτευσης (όπως ίσχυε μέχρι το 2011).

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ «ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗ» στους αγρότες

Χορήγηση ειδικής κάρτας “ΑΓΡΟΚΙΝΗΣΗΣ” για την οικονομική ενίσχυση αγροτών η οποία είναι ισόποση της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης diesel κίνησης, προσαυξημένη κατά 18%, ήτοι κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 24% και 6% και συνεπώς αντιστοιχεί με την καθιέρωση υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Τα χρηματικά ποσά πλέον θα προκαταβάλλονται (όχι επιστροφή) με πίστωση στην κάρτα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Θέσπιση ειδικής έκπτωσης στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαγορεύεται η εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύσταση Μηχανισμού Ελέγχου Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων

Συνιστάται αυτοτελής Μονάδα Μηχανισμού Ελέγχου Τιμών Αγροτικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπαγόμενη στην Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

ΑΡΘΡΟ 10

Διοικητικά μέτρα κατά των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, βιομηχανικών αγαθών και αγροεφοδίων που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 1

Ισχυροποίηση του μηχανισμού επιβολής προστίμων αισχροκέρδειας και δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παραβατών προς αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς

Συστήνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατών υπ’ ευθύνη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατών για την τελεσίδικη επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος.

Τρόπος υπολογισμού των προστίμων, τροποποίηση του άρθρου 54 παρ.5 του ν.5045/2023

Σε όποιον παραβιάζει την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023 επιβάλλεται πρόστιμο που πρέπει να είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, μπορεί δε να φθάνει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης εντός της χώρας κατά την προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση.

ΑΡΘΡΟ 11

Μείωση κόστους κάρτας απεριορίστων μεταφορών σε μέσα μαζικής μεταφοράς

Η Θεοδώρα Τζάκρη τονίζει σε δήλωσή της ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί, κατέθεσε πρόταση νόμου για την συνολική αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας.

Κοστολογημένη, σαφή και άμεσα εφαρμόσιμη.

Αυτή η πρόταση νόμου αποδεικνύει την αξιοπιστία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, καθώς περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει στον δημόσιο διάλογο.

Η νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σηματοδοτεί και μια νέα εποχή για την κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας.

Ήρθε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να αποδείξει αν είναι με την κοινωνία ή με τους κερδοσκόπους.»

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει «Τώρα θυμήθηκαν όλοι την αισχροκέρδεια στην αγορά. Ο Έλληνας καταναλωτής αντιλαμβάνεται ότι ο Γολγοθάς του δεν τελειώνει και δεν σταματά ποτέ. Συνεχίζεται επί έτη. Και τώρα, το Άγιο Πάσχα, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Να ξέρει κάτι ο Έλληνας: O Γολγοθάς του δεν θα τελειώσει με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Είναι δεδομένο ότι η αισχροκέρδεια θα συνεχιστεί. Με την πολιτική της ΝΔ, ο Γολγοθάς στην οικονομία, ο Γολγοθάς του Έλληνα δεν θα τελειώσει ποτέ.»

