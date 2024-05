Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Δεύτερο δυστύχημα μέσα σε λίγες ώρες, με θύμα αναβάτη σε μηχανή. Πώς έγινε η τραγωδία το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης.

Μία νέα τραγωδία καταγράφηκε στην άσφαλτο της Κρήτης, με έναν 23χρονο άνδρα να χάνει ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης στα Περιβόλια Χανίων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος 23χρονος συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να χάσει την ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο 23χρονος κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το τροχαίο τραυματίστηκε και μια 37χρονη γυναίκα, με την ζωή της να μην βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ με νεκρή συνεπιβάτη μοτοσικλέτας

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, μετά από την πρόσκρουση μηχανής σε προπορευόμενο αυτοκίνητο, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Κακού Όρους στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 26χρονη συνεπιβάτιδα της μηχανής.

Τόσο ο οδηγός της μηχανής όσο και άτυχη 26χρονη φέρονται να φορούσαν προστατευτικό κράνος.





