Βλάβη στο πλοίο Power Jet: Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Χιλιάδες είναι οι επιβάτες που ταλαιπωρούνται λόγω της βλάβης του πλοίου Power Jet. Ποιο δρομολόγιο εκτελούσε.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους 1.106 επιβάτες του πλοίου Power Jet το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Σύρος-Μύκονος-Νάξος-Σαντορίνη και ξεκίνησε από τον Πειραιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση, το πλοίο με 31 άτομα πλήρωμα αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη σε μια εκ των τεσσάρων μηχανών με αποτέλεσμα να έχει κατεβάσει κόμβους και να συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί βοήθεια και εκτελείται κανονικά το δρομολόγιο.

