Πάσχα στο χωριό: Πόσο θα πληρώσεις από Αθήνα για να κάνεις Πάσχα στη γενέτειρά σου

Αναλυτικά οι σταθμοί διοδίων και ο υπολογισμός για τα καύσιμα που καταναλώνει ένα αυτοκίνητο για να φτάσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη έξοδο, το Pricefox, ο σύμβουλός σου στην εξοικονόμηση και η πλατφόρμα σύγκρισης και εύρεσης φθηνής ασφάλειας σπιτιού, έχει κάνει όλη την έρευνα για το budget που θα χρειαστείς αν ταξιδέψεις οδικώς για να κάνεις Πάσχα στο χωριό.

Δες πόσο θα πληρώσεις για βενζίνη, πόσους σταθμούς διοδίων θα συναντήσεις στη διαδρομή και πόσο θα σου κοστίσει το ταξίδι συνολικά, με επιστροφή.

*Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για μία διαδρομή, μέσω του vriskoapostasi.gr και είναι υπολογισμένες με τις τιμές που ίσχυαν στις 30/04/2024.

Θεσσαλονίκη

499 χλμ./ 5ω 11λ

Η διαδρομή από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη είναι 500 χλμ. και διαρκεί περίπου 5 ώρες και 10 λεπτά (αναλόγως και τις στάσεις που θα κάνεις). Το συνολικό κόστος διοδίων ανέρχεται σε 33.25 ευρώ και μια εκτιμώμενη κατανάλωση βενζίνης περίπου στα 71.08 ευρώ. Συνολικά, ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να προγραμματίσει έξοδα περίπου 104.33 ευρώ για τη μετακίνησή του. Με επιστροφή το κόστος υπολογίζεται στα 208,66 ευρώ.

Αν ταξιδέψεις με μηχανή το κόστος της βενζίνης υπολογίζεται στα 48 ευρώ περίπου και τα διόδια συνολικά στα 23.35 ευρώ.

Λάρισα

351 χλμ. 3ω 42λ

Η Λάρισα απέχει λιγότερο από τη Θεσσαλονίκη, με λιγότερους σταθμούς διοδίων και χαμηλότερο κόστος. Τα χλμ. που τη χωρίζουν από την Αθήνα είναι 351 και ώρα του ταξιδιού υπολογίζεται περίπου στις 3 ώρες και 45 λεπτά. Το συνολικό κόστος της μίας διαδρομής ανέρχεται περίπου στα 73.90 ευρώ για διόδια (23.85 ευρώ) και βενζίνη (50.05 ευρώ).

Για σένα που θα φτάσεις στη Λάρισα με μηχανή υπολόγισε περίπου 17 ευρώ για διόδια και 34 ευρώ για βενζίνη.

Διόδια: 23.85 x 2

Βενζίνη: 50.05 x 2

Σύνολο: 73.90 x2

Ιωάννινα

411 χλμ. 4ω 17λ

Το ταξίδι στα Ιωάννινα από το κέντρο της Αθήνας διαρκεί 4 ώρες και 15 λεπτά περίπου, ενώ το συνολικό κόστος της μίας διαδρομής ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ. Πιο αναλυτικά, το κόστος της βενζίνης εκτιμάται στα 60 ευρώ χονδρικά και τα διόδια στα 40.

Αν το μεταφορικό σου μέσο είναι μηχανή, τότε για να φτάσεις στα Ιωάννινα θα πληρώσεις σχεδόν 40 ευρώ για βενζίνη και 20 ευρώ για διόδια.

Πάτρα

211 χλμ. 2ω 16λ

Η μικρή απόσταση της Πάτρας από την Αθήνα, μειώνει σημαντικά και το κόστος ταξιδιού.

Η συνολική δαπάνη που θα χρειαστεί να κάνεις αν επιλέξεις να φτάσεις στην Πάτρα οδικώς είναι περίπου 43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της βενζίνης (30.06 ευρώ) και των διοδίων (12.6 ευρώ).

Για ταξίδι με μηχανή το κόστος ανέρχεται στα 37 ευρώ (βενζίνη 20 ευρώ και διόδια 8.7 ευρώ).

Βόλος

324 χλμ. 3ω 27λ

Μετά από τρεισήμισι ώρες ταξιδιού φτάνεις στο Βόλο, με το ταξίδι να κοστίζει 67 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η βενζίνη υπολογίζεται στα 46 ευρώ και τα διόδια στα 21, για τη μία διαδρομή.

Το ταξίδι με τη μηχανή θα κοστίσει συνολικά 45 ευρώ, με τα διόδια να ανέρχονται στα 14,5 ευρώ και τη βενζίνη στα 31 ευρώ χονδρικά.

Καλαμάτα

327 χλμ. 2ω 39λ

Η Καλαμάτα αναδεικνύεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, όχι μόνο για το Πάσχα, αλλά για ολιγοήμερες αποδράσεις γενικότερα.

Το ταξίδι με το αυτοκίνητο για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας κοστίζει συνολικά 52 ευρώ, με τη βενζίνη να υπολογίζεται στα 37 ευρώ και τα διόδια 15 ευρώ.

Για ταξίδι με μηχανή το κόστος της βενζίνης υπολογίζεται στα 23 ευρώ περίπου και τα διόδια στα 10.30 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, στα 33 ευρώ.

Το Pricefox.gr σε βοηθά με έξυπνες συμβουλές να ζεις οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να εξοικονομήσεις έως και 40% στην ασφάλεια αυτοκινήτου και σπιτιού, αλλά και να βρεις την πιο συμφέρουσα επιλογή σε πακέτο ρεύματος.

