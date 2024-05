Κόσμος

ΗΠΑ - Μπάιντεν για καταλήψεις πανεπιστημίων: Δεν έχουν δικαίωμα να προκαλούν χάος

Τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Η ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνονταν σεβαστά στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος που φιμώνει τους ανθρώπους και καταστέλλει τη διαφωνία. Αλλά δεν είμαστε ούτε μια άναρχη χώρα. Είμαστε μια κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να επικρατήσει η τάξη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις δεν τον ανάγκασαν να επανεξετάσει την πολιτική του στο Μεσανατολικό.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να ακουστούν, αλλά πρέπει να τηρείται ο νόμος, επέμεινε. Η καταστροφή περιουσιών, η απειλή σε βάρος άλλων ανθρώπων δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, συνέχισε, τονίζοντας ότι υπάρχει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως και το δικαίωμα να προκαλεί κανείς χάος.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε επίσης ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στην Αμερική.

Όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να παρέμβει η Εθνοφρουρά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, απάντησε αρνητικά.

Ένταση και επεισόδια στο UCLA

Η αστυνομία άρχισε σήμερα νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές υπέρ των Παλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυνάμεις της τάξης, με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων, απομάκρυναν κιγκλιδώματα και ξύλα και προχώρησαν σε προσαγωγές πολλών διαδηλωτών, σύμφωνα με πλάνα που μετεδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών σημειώνονται από το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) στο campus του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) με εκατοντάδες αστυνομικούς να ξηλώνουν οδοφράγματα και να κάνουν συλλήψεις, εκτοξεύοντας κρότου λάμψης και λαστιχένιες σφαίρες.

Η αστυνομία εισήλθε στο Diskson Court, όπου βρισκόταν ο κύριος καταυλισμός. Πολλοί διαδηλωτές έχουν ήδη εγκαταλείψει τον χώρο, ωστόσο άλλοι παραμένουν περικυκλωμένοι. Οι αστυνομικοί ξηλώνουν σκηνές και φαίνεται να έχουν θέσει την πλατεία σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχό τους. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι διαδηλωτές έχουν εγκατασταθεί σε άλλα σημεία της πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με το Associated Press, έντονος στην περιοχή ήταν ο ήχος από τις χειροβομβίδες κρότου - λάμψης. Οι αστυνομικοί φορούσαν ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γιλέκα και στάθηκαν με τα γκλομπ τους να προεξέχουν για να τους χωρίσουν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κράνη και μάσκες αερίων και φώναζαν «θέλετε ειρήνη, θέλουμε δικαιοσύνη».

Η αστυνομία διέλυσε μεθοδικά το οδόφραγμα από κόντρα πλακέ, παλέτες και μεταλλικούς φράχτες, όπως και κάδους απορριμάτων και σχημάτισε άνοιγμα προς δεκάδες σκηνές διαδηλωτών. Η αστυνομία γκρέμισε στέγαστρα και σκηνές. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ομπρέλες σαν ασπίδες καθώς αντιμετώπιζαν δεκάδες αστυνομικούς.

Οι εικόνες στην πανεπιστημιούπολη είναι χαοτικές. Αστυνομικοί εισέβαλαν στον καταυλισμό γκρεμίζοντας σκηνές. Σε ένα βίντεο, ένας αστυνομικός σημαδεύει εξ επαφής μια γυναίκα με «μη θανατηφόρα όπλα». Η γυναίκα ήταν σκυμμένη στο έδαφος και προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό της.

