Bloomberg για Τουρκία - Ισραήλ: η Άγκυρα διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις

Την αποκάλυψη ότι η Τουρκία διακόπτει τις εμπορικές συναλλαγές που είχε με το Ισραήλ έκανε το Bloomberg. Ποιος είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τουρκία διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ από σήμερα, Μ. Πέμπτη, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο δύο Τούρκους αξιωματούχους «με γνώση του θέματος», χωρίς να τους κατονομάζει.

Στις 9 Απριλίου η Τουρκία είχε ανακοινώσει την επιβολή εμπάργκο εξαγωγών κατά του Ισραήλ σε 54 κατηγορίες προϊόντων, ως αντίδραση στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον πόλεμο της Γάζας.

Ο τότε κατάλογος περιελάμβανε διάφορους τύπους προϊόντων, κυρίως κατασκευαστικά υλικά, όπως αλουμίνιο και χάλυβας, χρώματα, ηλεκτρικά καλώδια, δομικά υλικά, καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες.

Ο όγκος συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών κατεγράφη στα 6,8 δισ. δολάρια το 2023.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος από την τουρκική πλευρά.

Την είδηση ωστόσο επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, κατηγορώντας τον Τούρκος πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «παραβιάζει τις συμφωνίες μπλοκάροντας τα λιμάνια για τις ισραηλινές εισαγωγές και εξαγωγές» και υποστηρίζοντας ότι «έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των επιχειρηματιών και αγνοώντας τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες». Ο ίδιος διευκρινίζει ότι έχει δώσει εντολή στον γενικό διευθυντή του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών αν μελετήσει εναλλακτικές λύσεις, εστιάζοντας στην τοπική παραγωγή και στις εισαγωγές από άλλες χώρες. «Το Ισραήλ θα αναδυθεί με μια ισχυρή και τολμηρή οικονομία. Εμείς κερδίζουμε και αυτοί χάνουν» καταλήγει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

