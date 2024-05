Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Νίκη και τώρα... Βαρκελώνη για την πρόκριση στο Final Four

Επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα και ισοφάριση της σειράς των πλέι - οφ. "Τελικός" ο επόμενος αγώνας για τους "ερυθρόλευκους".

Η άμυνα του Ολυμπιακού έπιασε από το... λαιμό την Μπαρτσελόνα και η ευστοχία από τα 6,75 την... αποτελείωσε, με τους «ερυθρόλευκους» να ισοφαρίζουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-2 και να παραμένουν «ζωντανοί» για την πρόκρισή τους στο φάιναλ φορ του Βερολίνου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέτριψε με 92-58 τους Καταλανούς στο κατάμεστο ΣΕΦ και τα πάντα πλέον θα κριθούν στην Βαρκελώνη και στο Game 5 (8/5), στο οποίο ο νικητής θα τυπώσει εισιτήριο για την καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ.

Η άμυνα της δεύτερης περιόδου, έδωσε την ώθηση που αναζητούσε ο Ολυμπιακός και οι «ερυθρόλευκοι» με ένα σερί 15-0 ξέφυγαν στο 15΄ με +13 (36-23), για να αναλάβει δράση στη συνέχεια η περιφέρεια (12/24 τρίποντα) και να εκτοξεύσει τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +25 στο 30΄ (72-47) και στο... διαστημικό +31 στο 35΄ (81-50).

Ο Μουστάφα Φαλ με 12 πόντους, όλους στο πρώτο δεκάλεπτο, έκανε την αρχή στην επίθεση, για να παραδώσει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος στον Σακίελ ΜακΚίσικ (21π.), στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (11π.) και στον Φιλίπ Πετρούσεβ (10π.). Κανείς δεν μπορεί, όμως, να παραβλέψει τη γεμάτη εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοβ (8π., 11ρ.) και του «ερυθρόλευκου» αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου (9π.).

Από τους Ισπανούς πάλεψε ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-37, 72-47, 92-58

Με τα τρίποντα, όπως και την ευστοχία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, να του έχουν... γυρίσει την πλάτη στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός επικέντρωσε τις επιθέσεις του κοντά στο αντίπαλο καλάθι, «ταΐζοντας» συνεχώς τον Φαλ, ο οποίος σημείωσε τους 12 από τους 21 πόντους των «ερυθρόλευκων» στην πρώτη περίοδο. Ωστόσο, το μακρινό σουτ της Μπαρτσελόνα έκανε τη διαφορά για τους Καταλανούς, οι οποίοι ξέφυγαν στο 6΄ με +7 (12-19) και έκοψαν το νήμα του δεκαλέπτου στο +2 (21-23).

Στη δεύτερη περίοδο και με τον ΜακΚίσικ να φέρνει την απαραίτητη ενέργεια στην άμυνα του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες «εγκλώβισαν» τους Ισπανούς και τρέχοντας σερί 15-0 διαμόρφωσαν το 36-23 στο 15΄, έχοντας πλέον βρει και το μακρινό σουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα χάρισαν στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της (+19, 45-26). Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά με τον ΜακΚίσικ να οδηγεί και την επίθεση του Ολυμπιακού (σημείωσε τους 11 από τους 13 πόντους του σε αυτό το διάστημα), οι «ερυθρόλευκοι» δεν απειλήθηκαν μέχρι το ημίχρονο, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +16 (53-37).

Δίχως να χάσει την αμυντική του διάρκεια, όπως και το «ζεστό χέρι» του από τα 6,75, ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν απειλήθηκε στην τρίτη περίοδο, αλλά έβαλε και τις βάσεις για μία άνετη νίκη. Δύο «κολλητά» τρίποντα στην εκκίνηση του δεκαλέπτου, δια χειρός Γουίλιαμς-Γκος και Κέινααν, έστειλαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (61-37 στο 22΄), ενώ όταν ήρθε και η επιθετική αφύπνιση του Παπανικολάου, τα πάντα πήραν τον δρόμο τους... Με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να ευστοχεί σε τρία σερί τρίποντα στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν για πρώτη φορά με +25 (72-47), δίνοντας πρόωρο τέλος στη σεμνή τελετή...

A TRUE CAPTAIN 1??6??



14 seasons in the EuroLeague and showing the same passion as at day 1 ?? @K_pap16 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/ucMtvOfSW3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2024

Τυπικής διαδικασίας ο... επίλογος του αγώνα, με τον ΜακΚίσικ να συνεχίζει τις τρίποντες εκτελέσεις από τα 6,75, γράφοντας με το... καλησπέρα της τέταρτης περιόδου στον φωτεινό πίνακα το 75-48 (+28), εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +31 στο 35΄ (81-50) και εκτινάσσοντας την στο +36 στο 39΄ (90-54).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Πουκλ, Χορντόβ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος 11 (3), Κέινααν 11 (3), Λαρεντζάκης 4 (1), Μήτρου-Λονγκ 2, Φαλ 12, Παπανικολάου 9 (3), Πίτερς 4, Πετρούσεβ 10, Μιλουτίνοβ 8, ΜακΚίσικ 21 (2).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρότζερ Γκριμάου): Ντα Σίλβα 4, Βέσελι 9, Μπριθουέλα 3, Ρούμπιο 3 (1), Κάλινιτς 2, Σατοράνσκι 6, Ερνανγκόμεθ 5, Λαπροβίτολα 5 (1), Αμπρίνες 3 (1), Πάρκερ 10 (2), Νάτζι 6, Γιοκουμπάιτις 2.