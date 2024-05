Κοινωνία

Τροχαίο: Θρήνος για τον Γιάννη - Η “προφητική” μαντινάδα (εικόνες)

Ανείπωτος θρήνος για τον 23χρονο Γιάννη που "έσβησε" στην άσφαλτο την Μεγάλη Πέμπτη. Τι "'έλεγε" η μαντινάδα που είχε αναρτήσει στα social media.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Χανίων για τον χαμό του 23χρονου Γιάννη που «έσβησε» στην άσφαλτο το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης μετά από τροχαίο.

Ο 23χρονος Γιάννης έχασε την ζωή του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 39χρονη στην οδό Κ. Μάνου στα Περιβόλια Χανίων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των διασωστών να κρατηθεί στη ζωή, ο 23χρονος άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η «προφητική» μαντινάδα

«Προφητική» αποδείχθηκε η μαντινάδα που είχε αναρτήσει ο 23χρονος στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως λεζάντα σε μία φωτογραφία που απεικονίζονταν ο άτυχος Γιάννης με κοντινό του πρόσωπο, η οποία έγραφε: «Τη νύχτα του θανάτου μου δε θέλω να νυσταξεις.. Όσα και αν έχεις δάκρυα για μένα να τα σταξεις!!».

Πηγή: creta24.gr

