Μεγάλη Πέμπτη: Στην Μητρόπολη ο Μητσοτάκης, στην Κέρκυρα ο Κασσελάκης (εικόνες)

Στην Μητρόπολη για την Ακολουθία των Αχράντων Παθών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάσχα στην Κέρκυρα θα κάνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τελέστηκε την Μεγάλη Πέμπτη η Ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στην Μητρόπολη Αθηνών παρέστη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε στη Μητρόπολη στις 20:30, όπου χαιρετήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε εγκάρδιο κλίμα.

«Νόμιζα ότι θα είχατε ήδη φύγει για διακοπές» είπε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, στην είσοδο, ενώ συνομίλησε με παιδιά που βρίσκονταν έξω από τον Ιερό Ναό.

Στην Κέρκυρα για το Πάσχα ο Στέφανος Κασσελάκης

Στην Κέρκυρα έφτασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, για να περάσει τις γιορτινές μέρες του Πάσχα στο νησί.

Το πρόγραμμα του για την Μεγάλη Πέμπτη περιελάμβανε την ποαρακολούθηση της καθιερωμένης πρόβας των φιλαρμονικών της Κέρκυρας και ύστερα, συνάντηση σε κεντρικό καφέ της πόλης με στελέχη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ.Κασσελάκης, παράλληλα με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις θα έχει και πολιτική δραστηριότητα. Αύριο θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τερπεκλή και τους 3 δήμαρχους της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει τους επιτάφιους της Μητρόπολης και του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ θα συμμετέχει και στο έθιμο της Πρώτης Ανάστασης, "το σπάσιμο των μπότηδων".

Ανήμερα του Πάσχα θα ανταλλάξει ευχές στο Ναυτικό Σταθμό Κέρκυρας.

Την Δευτέρα, θα επισκεφτεί τους Παξούς.

