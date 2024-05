Life

“5Χ5 Σπέσιαλ”: Πάσχα με Κονιτοπούλου και Τσαμπά (sneak preview)

Άκρως απολαυστικό και εορταστικό είναι το πασχαλινό, σπέσιαλ επεισόδιο του “5Χ5” στον ΑΝΤ1. Παρακολουθήστε το βίντεο με την... πρόγευση, όσων θα γίνουν το βράδυ της Κυριακής.

Το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, 5 Μάϊου, στις 20:00, το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση φοράει τα γιορτινά του και στο πλατό του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού στήνεται ένα παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι με τις μοναδικές Γωγώ Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου.

Το κλαρίνο και το βιολί έχουν την τιμητική τους και οι καλεσμένες του «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ μάς χαρίζουν μια βραδιά με πολύ κέφι, τραγούδι και χορό, αλλά και γέλια και απολαυστικές ατάκες από όλους τους συμμετέχοντες, που παίζουν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το «Ίδρυμα Τζένη Καρέζη», την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που εδώ και 32 χρόνια έχει ως αποστολή τη δωρεάν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη Ανακουφιστική Φροντίδα σε χιλιάδες πάσχοντες συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους με χρόνια εξελικτικά ή/και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό γιορτινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ με καλεσμένες τις αγαπημένες καλλιτέχνιδες της παράδοσης, Γωγώ Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου, οι οποίες μπαίνουν σε εντελώς διαφορετικούς ρόλους και τα δίνουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό! Σε αυτό το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ ρωτάμε, απαντάμε, γελάμε και μαθαίνουμε όλες τις πασχαλινές συνήθειες των δύο κυριών και των ομάδων τους. Πού πάει η Στέλλα Κονιτοπούλου το Πάσχα; Ποιον έχει ως πρώτη επιλογή η Γωγώ Τσαμπά για το παραδοσιακό τσούγκρισμα των αυγών;

To «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ της Κυριακής του Πάσχα θα έχει βέβαια και πολύ τραγούδι και χορό, καθώς η Στέλλα Κονιτοπούλου θα παρασύρει τον Θάνο σε ένα τραγουδιστικό ντουέτο, ενώ η Γωγώ Τσαμπά και τα «καγκέλια» ξεσηκώνουν τις χορευτικές φιγούρες του παρουσιαστή. Και επειδή, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ κανείς δεν φεύγει χαμένος, σίγουρα και αυτό το σπέσιαλ εορταστικό επεισόδιο θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου στις 20:00 στον ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ