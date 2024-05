Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μακάμπι - Στο ΟΑΚΑ κρίνεται η πρόκριση στο Final Four

"Τελικός" για τους "πράσινους" θα είναι ο αγώνας στο ΟΑΚΑ, μετά την νίκη επί των Ισραηλινών και την ισοφάριση της σειράς των play off για την Euroleague.

Η επιμονή του Κέντρικ Ναν στο κρίσιμο τελευταίο τρίλεπτο και το «κρύο αίμα» του Κώστα Σλούκα, κράτησαν «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ισοφάρισε τη σειρά με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague σε 2-2 και τη φέρνει πίσω στο ΟΑΚΑ (8/5) για να την τελειώσει και να προκριθεί στο φάιναλ φορ του Βερολίνου για πρώτη φορά από το 2012.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-88 των Ισραηλινών στην «Aleksandar Nikolic Hall» και την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουν να «κλειδώσουν» το μεγάλο ευρωπαϊκό comeback.

Ένα επιμέρους σκορ 13-1 της Μακάμπι στον... επίλογο της αναμέτρησης, όταν προηγήθηκε με 82-75 στο 34΄, άρχισε να... αργοσβήνει το όνειρο του Παναθηναϊκού, αλλά Ναν και Σλούκας είχαν διαφορετική άποψη.

Με τον Αμερικανό, που ήταν φορτωμένος με τέσσερα φάουλ, να μένει στο παρκέ και να εκτελεί από τα 6,75, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, μέχρι το 38΄ που μίλησε ο «πράσινος» αρχηγός και χάρισε το προβάδισμα στο «τριφύλλι» (89-88). Αυτή τη φορά ο Λεσόρ δεν αστόχησε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, οι Ισραηλινοί δεν βρήκαν τα μακρινά σουτ και ο Παναθηναϊκός «απέδρασε» από το Βελιγράδι και επιστρέφει στο «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ, όπου θέλει να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς του στο Game 5 την επιστροφή του στο φάιναλ φορ.

Ακόμη μία μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 27 πόντους, ενώ μετά το κάτω του μετρίου Game 3 του ο Κώστας Σλούκας είχε τις απαντήσεις αυτή τη φορά, τελειώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους , 8 ριμπάουντ (career high), 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος. Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε στο παρκέ για 38 λεπτά με απολογισμό 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 μπλοκ και 3 ασίστ, ενώ στους 13 πόντους σταμάτησε ο Ντίνος Μήτογλου.

Από τους Ισραηλινούς ξεχώρισε ο Λορέντζο Μπράουν με 17 πόντους, αλλά 0/6 τρίποντα, ενώ ο Ουέιντ Μπόλνγουϊν μπορεί να επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, αλλά στη δεύτερη περίοδο εγκατέλειψε με ενοχλήσεις ξανά στο πόδι του.

Πριν το τζάμπολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγήκαν στο παρκέ φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στον φροντιστή της ομάδας, Πάρη Δερμάνη, ο οποίος εχθές το βράδυ διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Βελιγραδίου, λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 50-49, 69-74, 88-95

Η καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, τον βοήθησε να ελέγξει τον ρυθμό και να ξεφύγει στο 5΄ με +6 (10-16). Με τον Ναν «ζεστό» στην επίθεση (11π. στο α' δεκ.), η διαφορά ανέβηκε ακόμη και στο +8 (12-20) στο 6΄, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη... Ένα γρήγορο 5-0 δια χειρός Μπλατ έδωσε ώθηση στη Μακάμπι, η οποία στη συνέχεια είδε τους Ριβέρο και ΝτιΜπαρτολομένο να παίρνουν... φωτιά από τα 6,75 και με 3 σερί τρίποντα να χαρίζουν στους Ισραηλινούς το προβάδισμα με 29-26, που ήταν και σκορ δεκαλέπτου.

Ο γρήγορος ρυθμό της Μακάμπι, βοήθησε τους παίκτες του Κάτας να ξεφύγουν ακόμη και με +4 (35-31) στο 14΄, αλλά ο Παναθηναϊκός είδε τους Ναν και Σλούκα να κερδίζουν τις μάχες και να χαρίζουν και πάλι το προβάδισμα στους «πράσινους» (35-36 στο 15΄). Ωστόσο, η αδυναμία του Παναθηναϊκού να «δέσει» την άμυνά του και το αλάνθαστο παιχνίδι της Μακάμπι μέχρι το ημίχρονο (0 λάθη), βοήθησε τους Ισραηλινούς να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του εικοσαλέπτου, το οποίο ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» στο -1 (50-49), μετά από τρίποντο του Ναν στην εκπνοή.

Στην τρίτη περίοδο και με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, απόρροια της έλλειψης διάρκειας στις άμυνες, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που βγήκε κερδισμένος. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο ισόπαλο 68-68, ο Μήτογλου βρήκε ένα τρίποντο-ανάσα, με τον Μπράουν να αστοχεί στην προσπάθεια του να απαντήσει και στην επόμενη «πράσινη» επίθεση ο Σλούκας να κερδίζει «γκολ-φάουλ» και να χαρίζει προβάδισμα 6 πόντων στο «τριφύλλι» (68-74 στα 53΄΄ για τη λήξη). Ένα λανθασμένο, πάντως φάουλ του Αντετοκούνμπο στον Κόλσον, βοήθησε τη Μακάμπι να διαμορφώσει το 69-74 του δεκαλέπτου.

Ένα σερί 7-0 της Μακάμπι, κερδίζοντας σε αυτό το διάστημα και το τέταρτο φάουλ του Ναν, έδειξε να αλλάζει τις ισορροπίες, ενώ όταν ανέλαβαν δράση οι ψηλοί της ομάδας, οι Ισραηλινοί ολοκλήρωσαν ένα επιμέρους σκορ 13-1, γράφοντας στο 34΄ στον φωτεινό πίνακα το υπέρ τους 82-75.

Ο Παπαπέτρου έδωσε ανάσα από τα 6,75, ο Ναν τον... μιμήθηκε και ο Αμερικανός το πήρε... προσωπικά στη συνέχεια, φέρνοντας με προσωπικό σερί τον Παναθηναϊκό μία... ανάσα από την ανατροπή (88-87). Αυτή ήρθε δια χειρός Σλούκα στο 38΄, με τον «πράσινο» αρχηγό να γράφει το 88-89 και τον Λεσόρ στην επόμενη φάση να μη λαθεύει από τη γραμμή των βολών (88-91, 1:36΄ πριν από τη λήξη). Ο Νίμπο αστόχησε με τον Σλούκα να χαρίζει το +5 (88-93), ο Μπλατ δεν βρήκε στόχο σε νέο τρίποντο και τα πάντα τελείωσαν...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Ντιφαλά, Νέντοβιτς

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Κλίβελαντ 5 (1), Γουέμπ, Μπράουν 17, Μπάλντουιν 3, Σόρκιν 2, Ντιμπαρτολομέο 10 (2), Ριβέρο 9 (1), Κοέν 2, Νίμπο 12, Μπλατ 14 (3), Κόλσον 14 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 2, Σλούκας 20 (1), Γκραντ, Ναν 27 (3), Λεσόρ 17, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 8 (2), Μήτογλου 13 (1).

