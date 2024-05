Αθλητικά

Άστον Βίλα - Ολυμπιακός: “Με το ένα πόδι” στον τελικό του ECL οι “Πειραιώτες”

Εκπληκτικός ο Ολυμπιακός, διέλυσε στο Μπέρμιγχαμ την Άστον Βίλα και πήραν σημαντικό προβάδισμα για το "εισιτήριο" που οδηγεί στον τελικό του Conference League.

Απίστευτος, εκπληκτικός, μοναδικός! Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» για άλλη μία φορά φέτος την ποδοσφαιρική Ευρώπη, «κούρσεψε» το Villa Park με το εκπληκτικό 4-2 επί της Άστον Βίλα στον πρώτο ημιτελικό του Europa Conference League, πήρε πολύ μεγάλο προβάδισμα και πλέον «αγγίζει» τον τελικό της 29ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena.

Κόντρα στην 4η ομάδα της εφετινής Premier League, ο Ολυμπιακός άριστα στημένος τακτικά και παρά τα μικρολαθάκια του, επέβαλλε το δικό του τέμπο και πήρε ένα ιστορικό διπλό, χάρις το χατ-τρικ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (16’, 28’, 56’ πέν.) και το γκολ του Σαντιάγο Έσε (67’). Η Βίλα ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2 με τους Γουότκινς (45’+1’) και Ντιαμπί (52’), έχασε πέναλτι (δοκάρι κι άουτ) με τον Ντίαζ, όμως η βραδιά ήταν κατακόκκινη.

Σε μία εβδομάδα (9/5, 22:00) στη ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός έχει την ιστορική ευκαιρία να «σφραγίσει» για πρώτη φορά στην Ιστορία του την πρόκριση σε τελική ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με πίεση ψηλά για να δυσκολέψει τις προσπάθειες των παικτών της Βίλα, όμως οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 6’, όταν ο Ρότζερς βρήκε χώρο και πλάσαρε απ’ το ύψος της περιοχής, όμως ο Τζολάκης με εντυπωσιακή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ με τα ακροδάκτυλά του.

Στο 9ο λεπτό ο Μπέιλι βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε, καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Λαγκλέ πάνω στον Ιμπόρα, ενώ στο 16’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στην πρώτη μεγάλη στιγμή του στο ματς. Από μπαλιά του Τσικίνιο, η μπάλα κατέληξε στον Ελ Κααμπί που σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα. Το γκολ του στην αρχή ακυρώθηκε ως οφσάιντ όμως μετά από έλεγχο του VAR φάνηκε πως ο Κας κάλυπτε τον Μαροκινό και το τέρμα του κατακυρώθηκε για το 1-0 του Ολυμπιακού!

Η επική βραδιά των «ερυθρόλευκων» είχε και συνέχεια... Στο 28’ έπειτα από κλέψιμο της μπάλας ψηλά από τον Ρέτσο και τακουνάκι του Τσικίνιο, ο Ποντένσε έβγαλε μία καταπληκτική «σκαφτή» μπαλιά προς τον Ελ Κααμπί, ο οποίος απέφυγε με ντρίμπλα τον γκολκίπερ και πλάσαρε για το 2-0 του Ολυμπιακού που «πάγωσε» ακόμη περισσότερο το «Villa Park».

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να «χτυπάει» την αγγλική ομάδα στην κόντρα σαν... κόμπρα. Στο 39’ μετά από άλλο ένα κλέψιμο ψηλά, ο Φορτούνης πήγε σε ατομική προσπάθεια και σε ένα σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Δευτερόλεπτα πριν απ’ τη λήξη του ημιχρόνου, στη μοναδική αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, η Άστον Βίλα μείωσε σε 1-2. Από γρήγορη αντεπίθεση των Άγγλων κι ωραία ασίστ του Ντιαμπί προς τον Όλι Γουότκινς, ο φορ των γηπεδούχων πλάσαρε εύστοχα στη γωνία του Τζολάκη, μειώνοντας για τους «βίλατζερς».

Το δεύτερο ημίχρονο καθυστέρησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, καθώς υπήρξε ένα πρόβλημα με έναν οπαδό της Άστον Βίλα, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή κι έγινε αμέσως διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η Άστον Βίλα μπήκε δυνατά το δεύτερο ημίχρονο και στο 52’ ο Μούσα Ντιαμπί (από ασίστ του Μπέιλι) έφερε το ματς στα ίσα με πολύ δυνατό, διαγώνιο σουτ που αιφνιδίασε τον Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός όμως ήταν ξανά εκεί για να «απαντήσει» άμεσα. Στο 55’ από κόρνερ του Ποντένσε, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Λουίζ. Ο Ιταλός ρέφερι Μάρκο Γκουίντα έδειξε αμέσως την παράβαση κι ο Ελ Κααμπί δεν αστόχησε, δίνοντας ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 3-2 στο 56’ και υπογράφοντας ένα τρομερό χατ-τρικ!

Το «μαγικό» βράδυ του Ολυμπιακού είχε και συνέχεια. Στο 67’ ο Έσε βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή και δοκίμασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κόνσα κι αιφνιδίασε τον Όλσεν για το 4-2 των Πειραιωτών, που έκαναν το Villa Park να... σιγήσει ξανά!

Στο 81’ ένα λάθος του Κάρμο και το άτσαλο μαρκάρισμά του πάνω στον Ντουράν, έφερε ένα πέναλτι για την Άστον Βίλα, με τον Ντούγκλας Λουίζ να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 83’, όμως η εκτέλεσή του χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού κι έφυγε άουτ, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ως το τέλος το προβάδισμα των δύο τερμάτων και το ιστορικό 4-2.

Διαιτητής: Μάρκο Γκούιντα (Ιταλία)

Κίτρινες: 83’ Ντιαμπί – 83’ Ροντινέι

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Όλσεν, Κας, Κόνσα, Λανγκλέ, Ντιν, Μπέιλι (85’ Τζανιόλο), Μαγκίν, Λουίζ, Ρότζερς (74’ Ντουράν), Ντιαμπί (84’ Ιροεμπουνάμ), Γουότκινς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα (46’ λ.τρ. Ρίτσαρντς), Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε (70’ Όρτα), Ελ Κααμπί.

Καταπληκτικός σε εξέλιξη, ένταση και σασπένς ήταν κι ο δεύτερος ημιτελικός του Europa Conference League, με τη Φιορεντίνα να επικρατεί εντέλει της σκληροτράχηλης Μπριζ με 3-2, χάρις σε ένα... buzzer-beater γκολ του Ενζολά στις καθυστερήσεις, παίρνοντας ισχνό προβάδισμα για τον τελικό της 29ης Μαΐου στην OPAP Arena.

Οι «βιόλα» πήραν νωρίς προβάδισμα με τον Σοτίλ και παρά τη γρήγορη ισοφάριση απ' τον Βάνακεν (εύστοχο πέναλτι στο 17'), έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με το πολύ ωραίο γκολ του Μπελότι στο 37'. Παρά την αποβολή του Ονιεντίκα με δύο κίτρινες μέσα σε τέσσερα λεπτά (58' και 61') η Μπριζ έφερε το ματς ξανά στα ίσα με τον Τιάγκο στο 63'.

Η Φιορεντίνα όμως δεν είχε πει την τελευταία... λέξη της και στο 90'+1' ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός, Εμπαλά Ενζολά με ακόμη ένα εξαιρετικό γκολ χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους και μαζί το μικρό προβάδισμα που έψαχναν ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (9/5).

