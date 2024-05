Κοινωνία

Τροχαίο στην Βούλα: Δύο μηχανές παρέσυραν την γυναίκα - Την εγκατέλειψε ο ένας οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναζητείται ο οδηγός της πρώτης μηχανής που χτύπησε την άτυχη γυναίκα, η οποία υπέκυψε στα τραύματα της, αφού χτυπήθηκε και από δεύτερη μοτοσικλέτα.

-

Νέες διαστάσεις στο τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 72χρονη γυναίκα στη Βούλα δίνουν οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε τελικά από δύο μηχανές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο αναβάτης της πρώτης μηχανής παρέσυρε τη γυναίκα, την εγκατέλειψε και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο δεύτερος μοτοσικλετιστής χτύπησε με την σειρά του την γυναίκα με το δίκυκλο του, προκαλώντας της ακόμη βαρύτερο τραυματισμό, λόγω του οποίου η γυναίκα υπέκυψε.

Ο πρώτος αναβάτης αναζητείται, ενώ ο δεύτερος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης περίπου στις 19:20 στην λεωφόρο Καραμανλή προς Σούνιο και στο ύψος της οδού Διός λίγες ώρες μετά την παράσυρση πέντε πεζών από αυτοκίνητο στην οδό Πειραιώς με ένα 5χρονο παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να δίνει μάχη να κρατηθεί στο Παίδων «Αγία Σοφία».





Πηγή φωτογραφιών: Facebook / «ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ Τ'ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ»

Ειδήσεις σήμερα:

“FindDoctors” - Αιματολογικές εξετάσεις: H πλατφόρμα για ηλεκτρονικά ραντεβού

Κιργιστάν: Φορτηγό παρέσυρε δεκάδες μαθητές - Πολλοί νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (βίντεο)

Μάτι: Από την αρχή