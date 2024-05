Οικονομία

Έξοδος εκδρομέων: Στο “φουλ” οι πληρότητες και τη Μεγάλη Παρασκευή

Ουρές σχηματίζουν οι Αθηναίοι σε κάθε σημείο διαφυγής του από την πρωτεύουσα.

Αυξημένη αναμένεται και σήμερα η κίνηση των εκδρομέων του Πάσχα από το λιμάνια της Αττικής, ενώ το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διευκόλυνση τους.

Οι επιβάτες που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα καλό είναι να είναι νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.

Σημειώνεται ότι για τη μεταφορά οχημάτων με εναλλακτικό καύσιμο στα πλοία της ακτοπλοΐας εφαρμόζεται φέτος η επικαιροποιημένη εγκύκλιος του υπουργείου Ναυτιλίας, που ορίζει ότι το επίπεδο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% ενώ γι αυτά που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο οι δεξαμενές να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50%.

Από το λιμάνι του Πειραιά για σήμερα Μ. Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Χθες Μ. Πέμπτη από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν 21 δρομολόγια ενώ ταξίδεψαν για κάποιο νησί του Αιγαίου συνολικά 27.263 επιβάτες με 4.275 οχήματα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 38 απόπλοι ενώ αναχώρησαν 11.314 επιβάτες με 1.433 οχήματα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι ενώ αναχώρησαν 11.941 επιβάτες με 2.767 οχήματα και από το λιμάνι του Λαυρίου 10 αναχωρήσεις πλοίων με 3.271 επιβάτες και 1.105 οχήματα.

Στο μεταξύ, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κρήτη ΙΙ που κατέπλευσε χθες τα μεσάνυχτα με ασφάλεια στο λιμάνι του Πειραιά από το Ηράκλειο μετά από βλάβη σε μια από τις ηλεκτρομηχανές του, θα αντικατασταθεί με το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος». Οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν σήμερα στις 10 το πρωί έχουν ενημερωθεί με sms από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Με πληρότητες που αγγίζουν 100% κορυφώνεται η έξοδος των Αθηναίων στις μετακινήσεις τους από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Την ίδια εικόνα, με πολύ υψηλές πληρότητες στις πτήσεις εμφανίζει και το Αεροδρόμιο της Αθήνας.

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αγγίζουν πληρότητα 100% για δρομολόγια σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, Πιερρίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Mακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Σοφοκλής Φάτσιος, η κίνηση και στους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα αυξημένη κατά 20%.

Για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 250 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 50 είναι έκτακτα, και το Μεγάλο Σάββατο 180 δρομολόγια.

Αυξημένα είναι και τα δρομολόγια από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στη Λιοσίων, ξεπερνούν τα 100 καθημερινά, έως και το Μεγάλο Σάββατο και για τους 11 προορισμούς: Ευβοίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Λειβαδιάς, Θήβας.

Πτήσεις

Αυξημένη είναι και η κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με τα αεροσκάφη να φεύγουν με πολύ υψηλές πληρότητες τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το σύνολο των πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις) από το «Ελ. Βενιζέλος» είναι 537, από αυτές οι 268 είναι αφίξεις και 269 αναχωρήσεις. Το Μεγάλο Σάββατο, το σύνολο των πτήσεων είναι 467, εκ των οποίων 238 αφίξεις και 229 αναχωρήσεις ενώ την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται 437 συνολικά πτήσεις, 217 αφίξεις και 220 αναχωρήσεις. Για τη Δευτέρα του Πάσχα, 6 Μαΐου, το σύνολο των πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι 504 ( αφίξεις 250 και αναχωρήσεις 254), για Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, 533 πτήσεις, με 265 αφίξεις και 268 αναχωρήσεις και για Τετάρτη 8 Μαΐου, 516 πτήσεις ( 261 αφίξεις και 255 αναχωρήσεις) .

Οι προτιμήσεις των εκδρομέων

Top προορισμοί εσωτερικού για το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με στοιχεία της AEGEAN, από τις δυο μεγαλύτερες βάσεις της, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι:

Από Αθήνα, η παραδοσιακά δημοφιλής Κέρκυρα, ενώ η Ικαρία και η Σητεία αποτελούν την φετινή «έκπληξη» λόγω των υψηλών πληροτήτων στις πτήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Ιωάννινα, η Ζάκυνθος και η Κω.

Από Θεσσαλονίκη, φέτος ιδιαίτερη δημοφιλία γνωρίζει η Κως, η Σάμος, η Χίος, η Μυτιλήνη, η Ρόδος και η Λήμνος.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και σε δημοφιλή δρομολόγια, όπως Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Αθήνα - Ηράκλειο, Αθήνα - Ρόδος και Αθήνα - Χανιά.

Οι top προορισμοί εξωτερικού από την βάση της Αθήνας είναι Μαρακές, Λισαβόνα, Μάλαγα, Νάπολη, Παρίσι και Στοκχόλμη, ενώ από τη βάση της Θεσσαλονίκη στις top προτιμήσεις είναι Παρίσι, Βαρκελώνη, Ρώμη, Λάρνακα, Βερολίνο, Φρανκφούρτη.

Ουρές και στα διόδια της Αττικής

Όλη η δύναμη της Τροχαίας Αττικής είναι από το πρωί επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς αναχωρεί για την περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα.

Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου.

Ειδικότερα, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας μέχρι και τους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και στην Αττική οδό από Ασπρόπυργο μέχρι Μαγούλα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου μέχρι τα διυλιστήρια.

Αντίθετα ομαλά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα κορυφωθεί η έξοδος και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 119.896 αυτοκίνητα (70.588 από την Αθηνών- Κορίνθου και 49.308 από την Αθηνών - Λαμίας).

