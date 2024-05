Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Αποθέωση” στο αεροδρόμιο για το 4-2 επί της Άστον Βίλα (εικόνες)

Το μήνυμα της ΠΑΕ στους οπαδούς που στέκονται στο πλευρό της ομάδας. Τι δηλώνουν οι τεχνικοί των δύο ομάδων για την ρεβάνς που δίνει "εισιτήριο" για τον τελικό του ECL.

Εκατοντάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αποθέωσαν την αποστολή του Ολυμπιακού που επέστρεψε θριαμβεύτρια λίγο μετά τις 07:00 από την Αγγλία.

Ο Ολυμπιακός, σε μία μαγική βραδιά στο Μπέρμιγχαμ, υπέταξε με σκορ 4-2 την Άστον Βίλα στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό στο Conference League και δημιούργησε δεδομένα πρόκρισης στον τελικό που θα φιλοξενηθεί στις 29 Μαίου στην Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Άστον Βιλα στην Ευρώπη στο γήπεδό της την τρέχουσα σεζόν, μετρώντας έως χθες έξι νίκες στο «Villa Park» σε ισάριθμους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών, ενώ ήταν η τέταρτη επιτυχία του Ολυμπιακού σε 21 επισκέψεις στην Αγγλία (1 ισοπαλία και 16 ήττες).

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρέθηκαν για μία ακόμα φορά φέτος στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν και να αποθεώσουν τους παίκτες και τον προπονητή του Ολυμπιακού, έστησαν ένα νέο «πάρτι» ζητώντας τον ευρωπαϊκό τίτλο.

«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό Θρύλε ολέ, σ' αγαπώ»



??? «ΠΑΡΑΝΟΙΑ» ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ! pic.twitter.com/a3SNmNMq2o — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 3, 2024

Η ρεβάνς με την Άστον Βίλα είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (9/5) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τον έτερο ημιτελικό η Φιορεντίνα κέρδισε στις καθυστερήσεις 3-2 την Μπριζ στη Φλωρεντία. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Μπριζ μία ημέρα νωρίτερα (8/2).

Ολυμπιακός: Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη! Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε

«Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη!» Ανάρτηση του Ολυμπιακού στα social media, ευχαριστώντας τους φιλάθλους του για την υποστήριξη στην απίθανη διαδρομή που κάνει στην Ευρώπη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Νωρίτερα, μετά τον αγώνα υπήρχε ανάλογο μήνυμα με δηλώσεις του Ελ Κααμπί:

«Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Που ήρθατε εδώ για εμάς για να μας στηρίξετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Eπίσης, σε ένα βίντεο γράφοντας «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» δείχνει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να πηγαίνει στους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «Villa Park».

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! ???? pic.twitter.com/i08ucsZ5YF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 2, 2024

ΜακΓκιν: Έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα

Η Άστον Βίλα θα χρειαστεί «να ανέβει ένα…βουνό» για να …γυρίσει τον ημιτελικό του Europa Conference League μετά την ήττα (4-2) στον εντός έδρας αγώνα από τον Ολυμπιακό, αλλά ο αρχηγός Τζον ΜακΓκιν είπε ότι απέχει πολύ από το έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκριση.

«Έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί. Έπαιξαν πολύ καλά τακτικά. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά απόψε, έγινε. Ο προπονητής μας ήταν ακόμα θετικός στα αποδυτήρια. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα», είπε ο ΜακΓκίν στους δημοσιογράφους.

Ο Ουνάι Έμερι ένιωσε ότι η ομάδα του έχασε πολύ εύκολα την κατοχή, αλλά είπε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη, αναφέροντας ακόμη «Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να νιώσουμε καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα και να προσπαθήσουμε να παίξουμε με προσωπικότητα χωρίς να χάσουμε την μπάλα όπως σήμερα».

Ο Ελ Κααμπί υποψήφιος για MVP και για το καλύτερο γκολ

O Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σκόρερ τριών από τα τέσσερα γκολ του Ολυμπιακού, στο θρίαμβο (4-2) επί της Άστον Βίλα στο «Villa Park», είναι υποψήφιος για MVP των πρώτων ημιτελικών στο Europa Conference League αλλά και για το καλύτερο γκολ.

Για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός «κοντράρεται» με τον Ενζολά, ο οποίος χάρισε στις καθυστερήσεις τη νίκη (3-2) στη Φιορεντίνα, στην αναμέτρησή της με τη Μπριζ.

Για το καλύτερο γκολ (σ.σ: το δεύτερο δικό του), ο Ελ Κααμπί, έχει «αντιπάλους» τους Τιάγκο (Φιορεντίνα), Γουότκινς (Άστον Βίλα) και Σοτίλ (Φιορεντίνα).

Μεντιλίμπαρ: Να απολαύσουμε την επιτυχία, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, «αρχιτέκτονας» της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα, κράτησε χαμηλούς τόνους κι έστρεψε ήδη το βλέμμα του στη μεγάλη ρεβάνς με τους «χωριάτες», την επόμενη Πέμπτη (9/5, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει γίνει μισή δουλειά, θα πρέπει να παίξουμε θαρραλέα, μεγάλη επιτυχία για εμάς. Το πρώτο γκολ που δεχθήκαμε ήταν στο τέλος του πρώτυυ ημιχρόνου. Πραγματικά παίξαμε κόντρα σε μεγάλη ομάδα.

Ήμασταν ο εαυτός μας, ρισκάραμε πολύ, ανεβήκαμε μπροστά, μετά και από το δεύτερο γκολ συνεχίζαμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε ακόμη ένα. Ήμασταν θαρραλέοι. Λείπουν 90 λεπτά, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην την υποτιμήσουμε, είναι καλή ομάδα, να απολαύσουμε τη σημερινή μας επιτυχία, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί...».

