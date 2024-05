Κόσμος

Γάζα: Η Χαμάς “βλέπει” με…θετικό βλέμμα την πρόταση εκεχειρίας

Ανοικτές μένουν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για εκεχειρία, ενώ συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Γάζα και οι διπλωματικές διαμάχες που πιέζουν το Ισραήλ.

-

Η Χαμάς συνεχίζει να μελετά, με «θετικό πνεύμα», την πιο πρόσφατη πρόταση κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στον θύλακο με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, την ώρα που έπειτα από σχεδόν επτά μήνες πολέμου, η μικρή παλαιστινιακή περιοχή έχει υποστεί καταστροφές «άνευ προηγουμένου», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καθώς οι χώρες που μεσολαβούν —το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ— αναμένουν την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ιατρικές πηγές έκαναν λόγο σήμερα για νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον τομέα της Ράφας, στο νότιο άκρο του θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του Ντρορ Ορ, κατοίκου του κιμπούτς Μπεερί, δυο από τα παιδιά του οποίου, που είχαν επίσης απαχθεί την 7η Οκτωβρίου από τους μαχητές της Χαμάς, απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο, όταν είχε συμφωνηθεί ανακωχή μιας εβδομάδας.

Εκείνη η κατάπαυση του πυρός είχε επιτρέψει την απελευθέρωση 105 ομήρων, συμπεριλαμβανομένων 80 ισραηλινών υπηκόων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από το Ισραήλ. Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά. Έκτοτε όμως, οι πολλές προσπάθειες των μεσολαβητών παρέμειναν άκαρπες.

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια είπε πως πως μελετάται με «θετικό πνεύμα» η ισραηλινή προσφορά κατάπαυσης του πυρός για 40 ημέρες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου Αμπάς Καμάλ.

Στην ίδια συνδιάλεξη ο κ. Χανίγια «επιβεβαίωσε» ότι αντιπροσωπεία του κινήματος θα μεταβεί «σύντομα» στο Κάιρο για να ολοκληρωθούν οι πρόσφατες συνομιλίες ενόψει ενδεχόμενης συμφωνίας που θα «ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού μας» και θα «τερματίσει την επίθεση» που υφίσταται.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, κινήματος που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση, συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, στον οποίο επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι να «καταλήξουμε σε συμφωνία».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε διαμετρική αντίθεση στελέχους του κινήματος την προηγουμένη: έκανε λόγο για «αρνητική» θέση της Χαμάς έναντι της πρότασης.

Η Χαμάς, στην εξουσία από το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας, επιμένει στους όρους που έθεσε, πάνω απ’ όλα να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει.

«Θα αμυνθούμε μόνοι μας»

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ προχθές Τετάρτη, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε τη Χαμάς να πει «ναι» στην πρόταση που χαρακτήρισε «εξαιρετικά γενναιόδωρη» από ισραηλινής πλευράς.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως είναι το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, καθώς η πόλη αυτή έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό προσφύγων, έχουν καταφύγει εκεί σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

«Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε, για να συντρίψουμε τον εχθρό μας, μη εξαιρουμένης της Ράφας», επανέλαβε χθες ο κ. Νετανιάχου, που νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είπε πως η επιχείρηση στην πόλη θα γίνει, «με ή χωρίς συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός.

Πολλές πρωτεύουσες και ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται λουτρό αίματος, μαζικές απώλειες στις τάξεις των αμάχων, απόντος αξιόπιστου σχεδίου για την προστασία του πληθυσμού.

«Αν πρέπει να αμυνθούμε μόνοι μας, θα αμυνθούμε μόνοι μας», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου την ώρα που παίρνουν διαστάσεις σε ορισμένες χώρες οι μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον του Ισραήλ εξαιτίας του τρόπου που διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέρα από τις διαδηλώσεις σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, σε καναδικά πανεπιστήμια, στο μεξικανικό UNAM ή στο γαλλικό Sciences Po, η Κολομβία ανακοίνωσε την Τετάρτη πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ισραήλ και η Τουρκία πως διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές της μαζί του.

Όλα αυτά την ώρα που ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), κάτι στο οποίο εξέφρασαν την εναντίωσή τους οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios και τον ισραηλινό Walla, αμερικανοί γερουσιαστές ήρθαν σε επαφή προχθές Τετάρτη με αξιωματούχους του ΔΠΔ στη Χάγη για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την πιθανή έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος ισραηλινών ηγετών εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν έφοδος άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 129 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τουλάχιστον 35 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Η ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34.596 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

30 ως 40 δισεκατομμύρια

Πέρα από τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων, οι υλικές καταστροφές είναι τέτοιες που θα χρειαστούν από 30 ως 40 δισεκατομμύρια δολάρια (28 ως 37 δισεκ. ευρώ) για την ανοικοδόμηση, εκτίμησε χθες το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).

«Το εύρος της καταστροφής είναι τεράστιο και άνευ προηγουμένου. Είναι αποστολή μεγέθους που η διεθνής κοινότητα είχε να αντιμετωπίσει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο διευθυντής του περιφερειακού γραφείου του PNUD για τα αραβικά κράτη, ο Αμπντάλα αλ Νταρντάρι.

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, που υποβάλλεται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους από το Ισραήλ, συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο, κυρίως μέσω Αιγύπτου και της διέλευσης στη Ράφα, την ώρα που ο πληθυσμός του θυλάκου —2,4 εκατ. άνθρωποι— απειλείται με λιμό.

Η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen, η οποία είχε αναστείλει τη δραστηριότητά της στη Γάζα μετά τον θάνατο επτά εργαζομένων της σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στις αρχές Απριλίου, ξανάρχισε τη δράση της αυτή την εβδομάδα.

«Μετά το κλείσιμο της κουζίνας, συνειδητοποιήσαμε πως πολλοί έμεναν νηστικοί», σχολίασε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαχαρίας Γιαχία Αμπουκουβάικ, υπεύθυνος κουζίνας που υποστηρίζεται από την αμερικανική ανθρωπιστική οργάνωση στη Ράφα, όπου οι κάτοικοι φοβούνται πως θα εξαπολυθεί πολύ σύντομα ισραηλινή επίθεση, ειδικά αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

