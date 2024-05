Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 3 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους πρέπει να πείτε "Χρόνια Πολλά" σήμερα. Ποιες παγκόσμιες ημέρες έχουν οριστεί στις 3 Μαΐου.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Τιμοθέου και Μαύρας μαρτύρων (†283).

Διόδωρου και Ροδοπιανού διακόνου καί Ξενίας της θαυματουργού.

Νεομαρτύρος Αχμέδ, του κάλφα (†1682).

Οσίων Πέτρου αρχιεπισκόπου Άργους (†950), του θαυματουργού.

Οικουμενίου επισκόπου Τρίκκης, του θαυματουργού.

Θεοφάνους, επισκόπου Περιθεωρίου (ιδ΄αι.), Πάμβου καθολικού της Γεωργίας.

Στις 3 Μαΐου έχουν οριστεί επίσης:

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 06:26 και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:17.

Η Σελήνη είναι 24.2 ημερών.

Βίοι αγίων

Οι άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα, γεννήθηκαν στη κωμόπολη Παναπέα της Αιγύπτου. Ο Τιμόθεος ήταν κληρικός και εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα με θερμότατο ζήλο και θαυμαστά αποτελέσματα, γεγονός που προξενούσε ζηλοφθονία στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τελικώς τον κατήγγειλαν στον αδίστακτο ειδωλολάτρη έπαρχο Αρριανό, ο οποίος κάλεσε τον Τιμόθεο να παραδώσει τα ιερά βιβλία του στην πυρά. Ο Τιμόθεος αρνήθηκε με παρρησία να καταστρέψει τα βιβλία του, λέγοντας στον έπαρχο ότι τα θεωρεί ως ιερά πνευματικά του όπλα και εφόδια. Οργισμένος ο Αρριανός υπέβαλε τον άγιο σε διάφορα βασανιστήρια, τα οποία ο Τιμόθεος υπέμεινε με παροιμιώδη υπομονή. Για να κάμψει το σθένος του ο έπαρχος στράφηκε προς τη σύζυγό του Μαύρα, την οποία στην αρχή κολάκευε για να θυσιάσει στο είδωλα και μην ακολουθήσει τη θανατηφόρα πορεία του συζύγου της. Με παραίνεση όμως του Τιμόθεου, η Μαύρα ομολόγησε κι εκείνη την πίστη της στον Θεό. Τότε ο Αρριανός διέταξε τον άγριο βασανισμό της αγίας, η οποία καθ` όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων έψαλε. Τέλος ο ειδωλολάτρης έπαρχος διέταξε τη σταύρωση του ζεύγους. Ακόμη και στο σταυρό του μαρτυρίου, ο βδελυρός έπαρχος, πλησίασε την αγία σε μία απέλπιδα προσπάθεια έστω και την τελευταία στιγμή να την αποσπάσει από το μαρτύριο και την πίστη της. Φωτισμένη όμως από τη θεία χάρη η αγία τον απέπεμψε. Έτσι το άγιο ζεύγος συγκαταλέχθηκε στην ιερώνυμη φάλαγγα των μαρτύρων της Εκκλησίας μας.

Πηγή: ecclesia.gr

