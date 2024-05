Πολιτική

Τέμπη: Μήνυση κατά Μητσοτάκη και υπουργών από συγγενείς θυμάτων

Κατά ποιων πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός, στρέφεται η συμπληρωματική μήνυση που κατατέθηκε για την πολύνεκρη τραγωδία.

Συμπληρωματική μήνυση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων πολιτικών προσώπων κατατέθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη για την τραγωδία των Τεμπών.

Η μήνυση, την οποία υπογράφουν 170 πρόσωπα, συγγενείς θυμάτων και άλλοι πολίτες, στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών προσώπων όπως οι κ. Τριαντόπουλος και Στυλιανίδης.

Η μήνυση κάνει λόγο για παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος μετά από την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Για τον Πρωθυπουργό, η μήνυση σχετίζεται με τα αδικήματα του σφετερισμού και κατάχρησης της εκτελεστικής εξουσίας με σκοπό και αποτέλεσμα την πρόσκαιρη κατάλυση της συνταγματικά εγγυημένης διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης (άρθρο 134 ΠΚ), της εξαπάτησης εκλογέων (άρθρο 162 ΠΚ) και της ηθικής αυτουργίας (άρθρο 46 ΠΚ) στα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ), της υπόθαλψης εγκληματία (231 ΠΚ), της απάτης σε βάρος του Δημοσίου (άρθρο 386 παρ.2 ΠΚ) και της ψευδορκίας (224 ΠΚ).

Στην μήνυση κατά του πρωθυπουργού αναφέρεται μεταξύ άλλων πως:

«είναι αυτουργός και ηθικός αυτουργός των ως άνω αδικημάτων καθώς σύμφωνα με εντολές του μετέβη το Κυβερνητικό Κλιμάκιο, στοιχεία των μελών του οποίου ακολουθούν αμέσως παρακάτω, με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, το οποίο ανέλαβε την επιχείρηση πλήρους αλλοίωσης του πεδίου του εγκλήματος των Τεμπών, που έλαβε την κωδική ονομασία επιχείρηση “αποκατάστασης του πεδίου”. Η παραπάνω πραξικοπηματική και απολύτως αντίθετη με το άρθρο 26 του Συντάγματος δράση είχε ως συνέπεια να καταλυθεί η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, καθώς αφενός αντίθετα με τα άρθρα 239 και 251 ΚΠΔ, που υπαγορεύουν την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστικών Λειτουργών αναρμόδια πρόσωπα εισήλθαν στο χώρο του εγκλήματος και εξαφάνισαν ή αλλοίωσαν αμετάκλητα πλήθος στοιχείων και πειστηρίων, αφετέρου οι ένστολοι προανακριτικοί υπάλληλοι (ενδεικτικά οι υπηρετούντες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Τροχαία και την Αστυνομία) που βρέθηκαν στο πεδίο του εγκλήματος, κατ’ εντολή του ιδίου και των συνεργών του παρέβησαν τα καθήκοντα τους και μετείχαν, με πράξεις ή παραλείψεις τους στο έργο της αλλοίωσης του πεδίου, διαπράττοντας έτσι και το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, αφού στην δυσχέρανση της διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την απανθράκωση 30 τουλάχιστον επιβατών, οι οποίοι πιθανότατα κάηκαν ζωντανοί, κατέτεινε το σύνολο των παράνομων σχετικών ενεργειών, οπότε και όσοι μετείχαν σε αυτές απέβλεπαν στην ματαίωση της έρευνας για την αποκάλυψη της ταυτότητας των υπαιτίων. Επίσης, ο ίδιος ευθύνεται για την αδρανοποίηση της άμεσης αντίδρασης των αρμόδιων Δικαστικών Λειτουργών για την αντιμετώπιση της ως άνω προδήλως έκνομης δραστηριότητας, καθώς με παρεμβάσεις του ιδίου ή τρίτων προσώπων που ο ίδιος ενεργοποίησε προς τον σκοπό αυτό, παραλείφθηκαν οι αυτεπάγγελτες ενέργειες των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 239 και 251 ΚΠΔ, αλλά και των άρθρων 20, 21 και 44 του νόμου Ν.5014/2023 για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, που ορίζουν την κατεξοχήν αρμοδιότητα των Δικαστικών Αρχών για την διεξαγωγή της έρευνας και την διαφύλαξη αλώβητου και αμόλυντου του πεδίου».

