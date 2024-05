Πολιτισμός

3 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

Τι αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, στο μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

Σε ανακοίνωση της, με αφορμή την 3η Μαΐου, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), αναφέρει:

"Δολοφονίες, επιθέσεις και απειλές, ατιμωρησία των εγκλημάτων κατά των δημοσιογράφων, εξοντωτικές αγωγές με στόχο τη φίμωση των λειτουργών του Τύπου. Εφέτος, στη μακρά λίστα των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε κάθε γωνιά της γης, προστίθεται και ο τραγικός απολογισμός των συναδέλφων μας που, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, έχασαν τη ζωή τους ή βιώνουν τη φρίκη του πολέμου στη Γάζα. Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου που τιμάται στις 3 Μαΐου σε όλο τον κόσμο συμπίπτει στη χώρα μας με τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα απολύτου πένθους για την Ορθοδοξία και οι συνειρμοί που εγείρονται είναι εύλογοι και ανησυχητικοί.

Με απόφαση της UNESCO, για το έτος 2024, η επέτειος της 3ης Μαΐου είναι ειδικά αφιερωμένη στον κρίσιμο ρόλο της δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της έκφρασης στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης, καθώς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποκτά ολοένα και πιο τρομακτικές διαστάσεις.

H περιβαλλοντική καταστροφή είναι πλέον μη αναστρέψιμη; Με ποιους τρόπους αναδεικνύεται το ζήτημα από τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας και τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ; Έχει το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ τη θέση και την ορατότητα που του αρμόζει; Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στην αναζήτηση πληροφοριών και στη διασφάλιση της δημοσιοποίησής τους και τι ρόλο παίζει η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις;

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διατρανώνει το μήνυμα για αδέσμευτη δημοσιογραφία και απόλυτη ελευθερία της έκφρασης ενόψει της 3ης Μαΐου και τονίζει ότι, οι περιβαλλοντικοί συντάκτες έχουν χρέος να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα φλέγοντα ζητήματα του εν λόγω ρεπορτάζ, τόσο προς τις πολιτικές ηγεσίες όσο και προς τους πολίτες. Μόνο εάν οι δημοσιογράφοι αφεθούν να ασκήσουν ελεύθερα την κριτική τους και να αναδείξουν τα θέματα αυτά χωρίς παρεμβάσεις και απειλές θα καταφέρουν να λειτουργήσουν ως οφείλουν, ήτοι ως πυλώνας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και ως ελεγκτικός μηχανισμός στις απανταχού κυβερνήσεις και τις πολιτικές που ακολουθούν.

Η UNESCO έχει προγραμματίσει σχετικές αφιερωματικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, το οποίο διεξάγεται στο Σαντιάγο της Χιλής, από τις 2 έως τις 4 Μαΐου".

Από τον Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται:

"Η σημερινή 3η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 1993. 30 χρόνια μετά, η ιστορική σύνδεση που έγινε μεταξύ της ελευθερίας αναζήτησης, μετάδοσης και λήψης πληροφοριών και του δημοσίου συμφέροντος παραμένει τόσο επίκαιρη όσο ήταν κατά τη στιγμή της υπογραφής της. Η 3η Μαΐου λειτουργεί ως υπενθύμιση στις κυβερνήσεις για την ανάγκη σεβασμού της δέσμευσής τους για την ελευθερία του Τύπου. Είναι επίσης μια ημέρα προβληματισμού μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα ελευθερίας του Τύπου και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου για το 2024 είναι αφιερωμένη στη σημασία της δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της έκφρασης στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

Οι δημοσιογράφοι ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην αναζήτηση και τη διάδοση πληροφοριών για σύγχρονα ζητήματα, όπως προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, κλιματική μετανάστευση, εξορυκτικές βιομηχανίες, παράνομη εξόρυξη, ρύπανση, λαθροθηρία, εμπορία ζώων, αποψίλωση δασών ή κλιματική αλλαγή. Η διασφάλιση της προβολής αυτών των θεμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ειρήνης και των δημοκρατικών αξιών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και 5 χρόνια έχει συστηματικά υπονομεύσει την ελευθερία του Τύπου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην πρόσφατη έκθεση του State Department που επισημαίνει τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, που έγιναν από την ΕΥΠ και το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης σε λίγους, τον κυβερνητικό έλεγχο των δημοσίων μέσων ενημέρωσης αλλά και τη βία κατά δημοσιογράφων, κυρίως όσων καλύπτουν διαμαρτυρίες και το μεταναστευτικό. Ομοίως στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευρεία πλειοψηφία τον Φεβρουάριο επισημάνθηκαν σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ενώ κλήθηκε η Κομισιόν να αναλάβει δράση.

Συγκεκριμένα, στο ψήφισμα καταγράφονται οι φυσικές και προφορικές απειλές, καθώς και οι καταχρηστικές αγωγές (SLAPPS) εναντίον δημοσιογράφων από υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων του περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, η παράνομη χρήση λογισμικού παρακολούθησης, όπως του Predador εναντίον πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, ενώ επικρίνεται η παράνομη εργαλειοποίηση του όρου «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και σημειώνεται η επιρροή του πρωθυπουργού στην ΕΥΠ, που τελεί υπό την άμεση εποπτεία του. Στο ψήφισμα καταγράφεται έλλειψη προόδου στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ αλλά και το «σκάνδαλο της λίστας Πέτσα» που αποτέλεσε βέβαια σταγόνα στον ωκεανό της κρατικής διαφήμισης που προορίζεται με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ακόμα και ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου το υπουργείο Εσωτερικών ξόδεψε 5 εκατομμύρια ευρώ για την προβολή της επιστολικής ψήφου μολονότι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης η προβολή της είδησης ήταν καθημερινή λόγω του εύλογου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ στηρίζει την αδέσμευτη δημοσιογραφία και την απόλυτη ελευθερία της έκφρασης που έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα την τελευταία πενταετία. Η Δημοσίευση θα παραμένει πάντα η ψυχή της Δικαιοσύνης".

