Αργοσαρωνικός: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων λόγω ανέμων

Τα δρομολόγια που ακυρώθηκαν λόγω της ενίσχυσης των ανέμων στα πελάγη.

Η μικρή ενίσχυση των ανέμων (στα νότια φθάνουν σύμφωνα με την ΕΜΥ τα 7 μποφόρ) προκαλεί μικροπροβλήματα σε δρομολόγια πλοίων κυρίως στον Αργοσαρωνικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή μετά από ημερολογιακή εγγραφή του πλοιάρχου δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του aero 2 Ηighspeed στις 12:30 το μεσημέρι για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή, του aero 1 στις 14:40 από Πειραιά για Αίγινα και επιστροφή και aero 2 στις 16:30 από Πειραιά για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων.

Τουλάχιστον 24.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ οι πληρότητες των πλοίων αγγίζουν το 100%.

Σήμερα Μ. Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον 24.284 επιβάτες και 3.348 οχήματα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας 9.770 επιβάτες με 2.015 οχήματα.

Από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί σύμφωνα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και προορισμοί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα καλό είναι, να πηγαίνουν νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με επικαιροποιημένη εγκύκλιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το επίπεδο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40%, ενώ γι αυτά που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο οι δεξαμενές να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50%. Από το πρωί, το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων αλλά και για τη σωστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

