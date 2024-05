Κοινωνία

Επιτάφιος: “Έργα τέχνης”σε κάθε γωνιά της Ελλάδας (εικόνες)

Φωτογραφίες από ορισμένους από τους πλέον εντυπωσιακούς επιταφίους, που είναι στολισμένοι σε εκκλησίες ανά την Ελλάδα.

-

Η νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης πάντοτε ήταν ξεχωριστή, καθώς αμέσως μετά από την Ακολουθία των Αχράντων Παθών, άνθρωποι κάθε ηλικίας αναλαμβάνουν με ευλάβεια και κατάνυξη να στολίσουν τους επιταφίους στις εκκλησίες.

Ο στολισμός του επιταφίου στην Ελλάδα αποτελεί ιεροτελεστία που κάνει τους πιστούς να νιώσουν ακόμη εντονότερα την συμμετοχή στο Θείο Πάθος.

Καθώς το Θείο Δράμα οδεύει στην κορύφωσή του και οι πιστοί τελούν εν αναμονή της Αναστάσεως, δείτε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς επιταφίους από διάφορες γωνιές της Ελλάδος:

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Μεσσήνης:

Ιερός Ναός Μεγάλης Παναγίας - Αγίου Δημητρίου Θηβών:

Θεολόγος Εύβοιας:

Άγιος Δημήτριος Μαγούλας:

Νέα Αρτάκη:

Άγιος Διονύσιος Ιλίου:

Άγιος Θωμάς Μεσολογγίου:

Νέα Μαλεσιάδα Αιτωλοακαρνανίας:

Μαρμακέτο Λασιθίου:

Δουνέικα Ηλείας:

Δρακόντιο Λαγκαδά:





