Οικονομία

Έξοδος εκδρομέων: Κίνηση και ουρές στα διόδια της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθυστερήσεις στα διόδια εξόδου από την Αττική. Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιόσια.

-

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με χιλιάδες οχήματα να έχουν περάσει από το πρωί από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Από το μεσημέρι η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι 'Αγιο Στέφανο, είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Παράλληλα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική οδό μετά τον κόμβο της Κηφισίας μέχρι την έξοδο της Ελευσίνας.

Στις εθνικές οδούς τα προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι λίγο πριν από τον Ισθμό της Κορίνθου.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με σταθερή ροή ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τις 16:00 το απόγευμα.

Γεμάτα τα πλοία στο 100%

Σε εξέλιξη από το πρωί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ οι πληρότητες των πλοίων αγγίζουν το 100%.

Σήμερα Μ. Παρασκευή, σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον 24.284 επιβάτες και 3.348 οχήματα ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας 9.770 επιβάτες με 2.015 οχήματα.

Από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί 18 δρομολόγια, 32 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 14 από τη Ραφήνα και 10 από το Λαύριο.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί σύμφωνα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και προορισμοί στο βόρειο Αιγαίο. Στον Αργοσαρωνικό, ωστόσο, έχουν προκληθεί πρόβλημα με τα δρομολόγια, λόγω των ανέμων κι έγιναν κάποιες ακυρώσεις.

Οι επιβάτες που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα καλό είναι, να πηγαίνουν νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με επικαιροποιημένη εγκύκλιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το επίπεδο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40%, ενώ γι αυτά που κινούνται με υγραέριο ή φυσικό αέριο οι δεξαμενές να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50%. Από το πρωί, το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων αλλά και για τη σωστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Με πληρότητες που αγγίζουν 100% κορυφώνεται η έξοδος των Αθηναίων στις μετακινήσεις τους από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων. Την ίδια εικόνα, με πολύ υψηλές πληρότητες στις πτήσεις εμφανίζει και το Αεροδρόμιο της Αθήνας.

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ αγγίζουν πληρότητα 100% για δρομολόγια σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, Πιερρίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 250 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 50 είναι έκτακτα, και το Μεγάλο Σάββατο 180 δρομολόγια.

Αυξημένα είναι και τα δρομολόγια από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στη Λιοσίων, ξεπερνούν τα 100 καθημερινά, έως και το Μεγάλο Σάββατο και για τους 11 προορισμούς: Ευβοίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Λειβαδιάς, Θήβας.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κίνα στέλνει διαστημόπλοιο στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (εικόνες)

Ναυσικά Γκράτσιου: “Έφυγε” από τη ζωή η δημοσιογράφος

Αργοσαρωνικός: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων λόγω ανέμων