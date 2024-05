Κοινωνία

Κορωπί: Συνελήφθησαν ανήλικοι με εκατοντάδες κροτίδες

Για ποιο λόγο συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων που είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες κροτίδες.

Συνελήφθησαν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης (2-5-2024), στο Κορωπί, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 3 ανήλικοι ημεδαποί, ηλικίας 16 και 15 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Επιπλέον συνελήφθησαν και 3 γονείς των κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, κινούμενοι σε περιοχή του Κορωπίου εντόπισαν τους 3 ανήλικους σε στάση λεωφορείου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εντός χάρτινης σακούλας που κατείχαν, συνολικά 288 κροτίδες.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

