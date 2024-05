Κόσμος

ΗΠΑ - Πανεπιστήμια: Η αρχή της “έκρηξης” και οι πολιτικές αντιδράσεις

Πώς αυξήθηκαν οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν από το πανεπιστήμιο Κολούμπια και επεκτάθηκαν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.

«Eκρηκτικές» διαστάσεις παίρνουν οι διαδηλώσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Από τη Νέα Υόρκη έως και το Λος Αντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περασμένα 24ωρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σκηνές βίας και αναταραχής, βλέποντας την κλιμακούμενη ένταση στα πανεπιστήμια να κορυφώνεται.

Εντάσεις, συλλήψεις και χημικά εναντίον φοιτητών, συμπλοκές μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών συνθέτουν το σκηνικό. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους προχωρούν σε διακοπή των μαθημάτων και διαγραφές φοιτητών.

Πως φτάσαμε όμως ως εδώ;

Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν μετά το στήσιμο σκηνών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστήμιου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών στις 18 Απριλίου. Από τότε οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στα πανεπιστήμια σχεδόν όλης της χώρας μεταξύ αυτών σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Χαρβαρντ, το Γέιλ, το Μπέρκλεϊ, το Πρίνστον και το UCLA.

Οι φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να διακόψουν τα συμβόλαια που διατηρούν με εταιρείες όπλων που προμηθεύουν το Ισραήλ για να μπορεί να πολεμάει. Περίπου 100 κολέγια των ΗΠΑ έχουν αναφέρει δώρα ή συμβόλαια από το Ισραήλ συνολικού ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας.

Οι καθηγητές ανέφεραν ότι οι διαδηλώσεις συντονίζονται από άτομα που βρίσκονται εκτός της φοιτητικής κοινότητας. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, οι διοικήσεις αποφάσισαν να διακόψουν τα δια ζώσης μαθήματα. Αυτή η κίνηση, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να στήσουν ακόμη περισσότερες σκηνές εντός των Πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στο Κολούμπια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συντονιστικών επιτροπών και της Διεύθυνσης του πανεπιστημίου ναυάγησαν, με την πρύτανη να είχε δώσει διορία μέχρι το πρωί της Τετάρτης στους φοιτητές να αποχωρήσουν από τους χώρους του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές απάντησαν ότι θα φύγουν μόνο δια της βίας.

Από τότε, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε πανεπιστημιουπόλεις. Το πανεπιστήμιο Κολούμπια που «έσπασε» την κατάληψη με την επέμβαση της αστυνομίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ζήτησε από την αστυνομία να παρέμβει για να «αποκαταστήσει την ασφάλεια και την τάξη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «ως απάντηση στις ενέργειες των διαδηλωτών και όχι στον σκοπό που εκείνοι υποστηρίζουν». Η διοίκηση του Κολούμπια ζήτησε από τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμείνουν για προστασία στον χώρο του πανεπιστημίου έως και τις 17 Μαΐου.

Ακολούθησε έφοδος της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια με σκοπό να διαλύσει τη συγκέντρωση φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών. Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τα ξύλινα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές, έριξαν δακρυγόνα στο πλήθος που είχε κατασκηνώσει έξω από την πανεπιστημιούπολη και προχωρήσαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με τους New York Times διαδηλωτές έχουν συλληφθεί σε περισσότερες από 30 πανεπιστημιουπόλεις σε τουλάχιστον 21 πολιτείες, ενώ άλλα πανεπιστήμια έχουν βιώσει διαμαρτυρίες χωρίς συλλήψεις.

Οι γονείς διαμαρτύρονται

Οι εντάσεις που έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες μέρες πλήττουν ακόμη περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τους γονείς των φοιτητών. Οι γονείς των φοιτητών ετοιμάζονται να ασκήσουν οικονομική πίεση στα πανεπιστήμια και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για τα δίδακτρα όπου τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί και επικοινωνούν με ακαδημαϊκούς συμβούλους για να ρωτήσουν πώς να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Παράλληλα, οι γονείς απειλούν ότι δεν θα κάνουν δωρεές στο μέλλον.

O Aμερικανός πρόεδρος καταδίκασε τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις δηλώνοντας ότι «η καταστροφή της ιδιοκτησίας δεν συνιστά ειρηνική διαμαρτυρία, είναι παράνομη. Η εισβολή, ο βανδαλισμός, ο αποκλεισμός της πανεπιστημιούπολης και η ακύρωση μαθημάτων δεν συνιστούν ειρηνική διαμαρτυρία».

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σέβεται το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, αλλά οι διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ειρηνικές και νόμιμες. Η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική — είναι λάθος. Και η ρητορική μίσους και τα σύμβολα μίσους δεν έχουν θέση στην Αμερική» ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τα γεγονότα στην πανεπιστημιούπολη προκάλεσαν την ανησυχία των Αμερικανών νομοθετών που ψήφισαν τον Νόμο για την Ευαισθητοποίηση του Αντισημιτισμού, με τη Γερουσία να είναι η επόμενη που θα κληθεί να ψηφίσει.

Ο Νόμος για την Ευαισθητοποίηση του Αντισημιτισμού καθοδηγεί το Υπουργείο Παιδείας να χρησιμοποιήσει τον ορισμό που έχει διατυπώσει και προωθεί η Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος κατά την επιβολή ομοσπονδιακών νόμων κατά των διακρίσεων.

Μια ομάδα 21 φιλοϊσραηλινών Δημοκρατικών, μάλιστα, έστειλαν επιστολή κατακεραυνώνοντας το Κολούμπια και κατηγορώντας τη διεύθυνση ότι απέτυχε να διαλύσει τον αντι-ισραηλινό καταυλισμό της πανεπιστημιούπολης. Οι νομοθέτες ισχυρίστηκαν ότι η παράλειψή τους συνιστά παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων των Εβραίων φοιτητών. Η επιστολή, με επικεφαλής τους εκπροσώπους Josh Gottheimer και Dan Goldman, περιγράφει τον καταυλισμό ως «το πρόσφορο έδαφος για αντισημιτικές επιθέσεις σε Εβραίους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους, της παρενόχλησης, του εκφοβισμού, ακόμη και των απειλών βίας".

Αμερικανικά κορυφαία μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν ήταν λίγοι οι Εβραίοι φοιτητές, οι οποίοι νιώθουν ανασφαλείς στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου τους.

Το πολιτικό σκηνικό

Θυμίζοντας τις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια επηρεάζουν και το προεκλογικό σκηνικό με τον πρόεδρο Μπάιντεν να δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων.

Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαδηλώσεις είναι μια νέα δοκιμασία για τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καθώς επιδιώκει την επανεκλογή του, με τον πόλεμο στη Γάζα να δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των συνιστωσών του Δημοκρατικού Κόμματος. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να αποτρέψει την ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, η οποία θα μπορούσε να σκοτώσει μεγάλο αριθμό αμάχων και να τροφοδοτήσει περισσότερες διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για να ξεκαθαρίσει τη θέση του όσον αφορά στην κρίση με τα αμερικανικά πανεπιστήμια με ανάρτησή του στο Truth Social, διακινεί τη θεωρία ότι οι διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης στις πανεπιστημιουπόλεις έγιναν σκόπιμα για να αποσπάσουν την προσοχή από τα ζητήματα στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

«Πιστεύετε ότι οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Παράφρονες που προκαλούν όλο αυτό το ΧΑΟΣ στα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμιά μας το κάνουν για να πάρουν την προσοχή μακριά από τα Νότια Σύνορά μας, όπου εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από τις φυλακές και τα ψυχιατρεία, εισρέουν στη Χώρα μας; Απλώς αναρωτιέμαι» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις βίαιες αντι-ισραηλινές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη χώρα, λέγοντας στο Fox News Digital ότι η «αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία» στα πανεπιστήμια πρέπει να «αντικατασταθεί αμέσως», ενώ δηλώνει ότι ο αντισημιτισμός «πρέπει να σταματήσει γρήγορα και αποτελεσματικά».

