Κοινωνία

Amber Alert για 47χρονο που εξαφανίστηκε από την Κυψέλη

Πότε εξαφανίστηκε ο 47χρονος και πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 21/04/2024 και ώρα 13:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης, ο Σπύρου Αποστόλης 47 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σπύρου (επ.) Αποστόλη (ον.) στις 03/05/2024 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος από το οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Σπύρου Αποστόλης έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο μπουφάν και μπλε παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

