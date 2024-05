Υγεία - Περιβάλλον

Κέιτ Μίντλετον: Γιατροί του “Νοσοκομείου του Πάπα” την χειρούργησαν

Τι αναφέρει ο διευθυντής του ογκολογικού κέντρου του νοσοκομείου που ανέλαβε την επέμβαση της Κέιτ Μίντλετον.

Η γιατροί του νοσοκομείου στο οποίο εισάγονται οι ποντίφικες ανέλαβαν την επέμβαση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Πρόκειται, σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό Gente, για την πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στην οποία έχει μεταφερθεί, επανειλημμένα και ο πάπας Φραγκίσκος .

Να σημειωθεί ότι, ο διευθυντής του ογκολογικού κέντρου του νοσοκομείου, ο καθηγητής Τζαμπάολο Τόρτορα, πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «μπορεί να υποθέσει, κανείς, ότι ο όγκος μπορεί να εντοπιστεί στην κοιλιακή χώρα και ενδέχεται να μην έχει τα γυναικολογικά όργανα ή το πεπτικό σύστημα».

«Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο των γυναικολογικών οργάνων έχουν βελτιωθεί σημαντικά, είναι αποτελεσματικές και για μεγάλο μέρος των ασθενών επιτυγχάνεται η ίαση», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην βρετανική βασιλική οικογένεια.

Αναφέρεται, δε, και στον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο, σημειώνοντας ότι «φέρεται να υποφέρει από έντονους πόνους στα κόκαλα».

