Σταυρός έβγαζε μύρο: Το “θαύμα που είδαν” στο “Δαμοβόλο” (βίντεο)

Για θαύμα μιλούν οι κάτοικοι του ορεινού χωριού, που το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης είδαν το υγρό να τρέχει από τον Εσταυρωμένο.

Στο χωριό Δαμαβόλο του Μυλοποτάμου, στον ορεινό Ψηλορείτη, μια μικρή κοινωνία με 120 κατοίκους συζητούν όλοι για το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης όταν ο σταυρός με τον Εσταυρωμένο άρχισε να βγάζει ένα περίεργο υγρό… Κολλώδες και μυρωδικό! Σαν να είχε ρίξει κάποιος πολλά κιλά Άγιο Μύρο στην εκκλησία. Ο ιερέας του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος έζησε συγκλονιστικές στιγμές το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

Ο σταυρός με τον Εσταυρωμένο κατά την Ακολουθία της Σταύρωσης άρχισε να αναβλύζει ένα υγρό… Ένα υγρό κολλώδες που ξέβαψε τη μπογιά από το ξύλο! Ο πατήρ Ιωάννης Αντωνακάκης που βίωσε τη στιγμή προσπαθώντας να κρατήσει όρθιο το σταυρό καθώς του γλιστρούσε από το χέρι και αναγκάστηκε να τον περιφέρει με το πλάι για να συγκρατήσει το βάρος του νιώθει ακόμη την ανατριχίλα…

Το χωριό όλο μιλάει για «θαύμα…» εκτός κι αν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για τα περιστατικά το βράδυ της Σταύρωσης! Ο σταυρός άρχισε να στάζει από αυτό το υγρό ακριβώς στο σημείο κάτω από τα πόδια του Εσταυρωμένου. Από αυτό το σημείο ο ιερέας κρατούσε τον σταυρό και δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει γιατί γλίστραγε. Όσο περνούσε η ώρα η ποσότητα του υγρού ήταν μεγαλύτερη. Ο ιερέας έδινε «μάχη» να κρατήσει το βάρος του σταυρού χωρίς να του πέσει…

Σκούπισε το σημείο και το χαρτί με το οποίο σκούπισε το ξύλο έβαψε από τη μπογιά και μύρισε Άγιο Μύρο… Το υγρό συνέχιζε να βγαίνει και το ίδιο το ξύλο το απορροφούσε πάλι. Αυτό συνέβη ξανά και ξανά..

Και όχι μόνο στο ίδιο σημείο δηλαδή κάτω από τα πόδια του Εσταυρωμένου αλλά και σε άλλα σημεία… Στο περιθώριο του σταυρού πάνω από το κεφάλι του Χριστού και την επιγραφή «Ιησούς Ναζωραίος…» στην εσωτερική πλάτη του ξύλου μεταξύ του Εσταυρωμένου και του σταυρού αλλά και από την πίσω πλευρά όπως διαπίστωσαν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.

Έτρεχε υγρό στην Ακολουθία

Λίγο πριν την έναρξη της Ακολουθίας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο ιερέας ήταν σίγουρος ότι ο σταυρός ήταν στεγνός. Τον έφεραν μπροστά για να προετοιμάσουν το τελετουργικό και άρχισε ο Επίτροπος να κόβει τα κεριά για τις κεροθήκες στα χέρια και το κεφάλι του Εσταυρωμένου.

Μόλις ξεκίνησε όμως η Ακολουθία και ο πατέρας Ιωάννης προσπάθησε να σηκώσει το σταυρό ένιωσε κάτι υγρό στα χέρια του. Τα δάχτυλά του γλιστρούσαν και με δυσκολία συγκρατούσε το βάρος του ξύλινου συμβόλου. Έγερνε με το πλάι για να μην του πέσει. Το χαρτί με το οποίο σκούπισε το σταυρό μύρισε Άγιο Μύρο και όπως λένε οι κάτοικοι μυρίζει το ίδιο και ο χώρος έξω από την Εκκλησία. Ο ιερέας δύσκολα μπορεί να εξηγήσει τι είχε συμβεί θεωρώντας ότι είναι ένα θεϊκό σημάδι.

Το χέρι του μυρίζει ακόμη Άγιο Μύρο αν και πλύθηκε για να φύγει το χρώμα από τον σταυρό που είχε ξεβάψει από το σταυρό όση ώρα προσπαθούσε να τον συγκρατήσει στην Ακολουθία.

Τα μάτια δακρύζουν και μια ανατριχίλα διαπερνά το σώμα του όταν μιλάει για όλα όσα έζησε και ένιωσε το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης. Ο ίδιος μιλώντας στο neakriti.gr λέει ότι πριν την Ακολουθία ο σταυρός ήταν στεγνός και το υγρό σταμάτησε να τρέχει με την ολοκλήρωση του τελετουργικού.

Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποια κι αν είναι η εξήγηση και αν αυτή υπάρχει πέραν της Θείας ένα είναι μόνο σίγουρο: το φετινό Πάσχα στο Δαμαβόλο θα είναι για τους κατοίκους το πιο Άγιο που έχουν ζήσει!

Πρώτη φορά στα 31 χρόνια

Ο πατήρ Ιωάννης Αντωνακάκης διακονεί 32 χρόνια και έχει δει πολλά σημάδια. Όμως σαν αυτό πρώτη φορά στην Ενορία του Δαμαβόλου. Ο συγκεκριμένος ξύλινος σταυρός χρησιμοποιείται επί 31 χρόνια και ποτέ άλλοτε δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Η εκκλησία είναι παλιά και αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1960 όμως ο σταυρός είναι νεότερος.

Οι πιστοί έβλεπαν τη δυσκολία του 52χρονου ιερέα να συγκρατήσει τον σταυρό το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και είδαν τη σκηνή που σκούπισε τον σταυρό με χαρτί! Δεν κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί. Όταν η Ακολουθία τελείωσε ο ιερέας εξήγησε τι είχε συμβεί στους πιστούς. Τη σκηνή είδαν περίπου 40-50 κάτοικους που είχαν πάει στην εκκλησία εκείνο το βράδυ. Το νέο μεταδόθηκε αστραπιαία.

Την άλλη μέρα το πρωί, Μεγάλη Παρασκευή, το χωριό και ο ιερέας πήγαν στην εκκλησία για την Αποκαθήλωση. Διαβάστηκαν οι ευχές αλλά δεν έγινε το πρωί η Αποκαθήλωση. Το ξύλο είχε στεγνώσει αλλά φαινόταν ότι έβγαινε κάποιο υγρό και το ξύλο ξανά το απορροφούσε. Ο ιερέας πατήρ Ιωάννης Αντωνακάκης ειδοποίησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης Πρόδρομο για να δει τον σταυρό.

Ο Μητροπολίτης θα επισκεπτόταν τον ναό μαζί με κάποιον ειδικό από τη Μητρόπολη και η αποκαθήλωση θα γινόταν μετά.

Πηγή: neakriti.gr

