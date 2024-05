Κοινωνία

Τέμπη: Συμπληρωματική μήνυση κατά του Πρωθυπουργού και πολιτικών προσώπων από συγγενείς θυμάτων

Τι αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη συμπληρωματική μήνυση, που κατέθεσαν κατά του Πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών προσώπων.

Της Τζίνας Στασινοπούλου από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Συμπληρωματική μήνυση κατά του πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών προσώπων κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η μήνυση, την οποία συνυπογράφουν από 170 άτομα, μιλά για επιχείρηση συγκάλυψης στον τόπο του δυστυχήματος.

Τη διερεύνηση όλων των ενεργειών που έγιναν μετά τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη ζητούν συγγενείς των θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες, που κατέθεσαν συμπληρωματική μήνυση βάζοντας εκ νέου στο κάδρο τον Πρωθυπουργό.

O Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος λέει στον ΑΝΤ1 ότι «πρέπει να περιφρουρήσουν το χώρο όπως στην αρχή το έκανε η τροχαία. Τις πρώτες ώρες η τροχαία περιφρούρησε το χώρο και δεν άφησε κανένα να μπει μέσα από εκεί και πέρα κάποιος λοιπόν επενέβησε και άφησε το χώρο ξέφραγο και μπήκανε όποιος ήθελε μέσα.»

Στην έγκληση τίθενται κρίσιμα για τους συγγενείς ερωτήματα για τα όσα ακολούθησαν μετά το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους

Ο δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος αναφέρει «Ό,τι αλλοιώθηκε στο πεδίο αυτό θα μπορούσε να αναδείξει να μας δώσει την ταυτότητα του δράστη της παράνομης μεταφοράς εύφλεκτων χημικών ουσιών.

« αναδείχτηκε και η δυσαρμονία που είναι πλέον αδύνατον να συγκαλυφθεί της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία αυτό ούτως ή αλλιώς και με την παρέμβαση που έγινε στο πεδίο πριν από 14 μήνες.»

Η συμπληρωματική μήνυση που κατατέθηκε χθες στρέφεται και κατά πολιτικών προσώπων όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Μεταξύ άλλων ο συγγενείς αναφέρουν «Κρίνουμε αναγκαία την συμπλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης η οποία να ανατεθεί αυτοπροσώπως σε Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου εντός είκοσι ημερών να διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένα πρόσωπα παρευρίσκονταν τις πρώτες ημέρες και μέχρι και την επίστρωση του χώρου με πίσσα και χαλίκια στο τόπο του δυστυχήματος, και ποιος ή ποια πρόσωπα έδωσαν εντολή απομάκρυνσης των χωμάτων και των λοιπών υλικών.»

Συγγενείς και πολίτες ζητούν μεταξύ άλλων να απαντηθεί με σαφήνεια αν συντάχθηκε έκθεση για την απομάκρυνση των υλικών, ή καταγράφηκε αυτή η ενέργεια σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.





