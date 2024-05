Κοινωνία

Πάσχα: Η Αθήνα άδειασε και οι εκδρομείς παραμένουν κολλημένοι στην κίνηση (βίντεο)

Πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αθήνα ως το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής

Παραμένει αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών -Κορίνθου, αλλά σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής η εικόνα που παρουσιάζεται είναι βελτιωμένη σε σχέση με νωρίτερα ενώ όσο περνάει η ώρα αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση καθώς εκτονώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Αυτήν την ώρα παρατηρείται ανάσχεση σχεδόν 500 μέτρων στα διόδια Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες έως τους ‘Αγιους Θεόδωρους. Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο, με σαφώς καλύτερη εικόνα όμως συγκριτικά με το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 13:00 το μεσημέρι, 35.517 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και 24.909 προς Λαμία.

Τέλος, από τις 16:00 το απόγευμα ήρθη η απαγόρευση κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σε εξέλιξη από το πρωί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ οι πληρότητες των πλοίων αγγίζουν το 100%.





