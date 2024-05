Πολιτισμός

Μεγάλη Παρασκευή: “Αι Γενεαί Πάσαι” από Ελληνόπουλα της διασποράς ανά τον πλανήτη (βίντεο)

Ελληνόπουλα από κάθε γωνιά της Γης, γιορτάζουν το Πάσχα στο πλαίσιο των πασχαλινών εκδηλώσεων των καναλιών του ΑΝΤ1 στο εξωτερικό.

Eλληνόπουλα σε σχολεία από την Αμερική, την Αυστραλία και την Ευρώπη αποτυπώνεται να τραγουδούν τον ύμνο «Αι Γενεαί Πάσαι»

Την Μεγάλη Παρασκευή μαθητές από διάφορα σχολεία και χώρες ψάλουν τον ύμνο «Αι Γενεαί Πάσαι»

Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή είναι η ημέρα του πάθους, η ημέρα της υπέρτατης θυσίας, η ημέρα της «άκρας ταπεινώσεως» του Κυρίου. Είναι μέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη, καθώς τότε κορυφώνεται το Θείο Δράμα των Παθών του Χριστού.

Στην εκκλησία δεν γίνεται Θεία Λειτουργία, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας. Το πρωί, τελείται η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, οπότε και ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον Επιτάφιο, που ετοιμάζεται από τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Νεαρά κορίτσια στολίζουν τον Επιτάφιο με ανοιξιάτικα λουλούδια (βιολέτες, τριαντάφυλλα και μενεξέδες) και φτιάχνουν στεφάνια ή γιρλάντες, ενώ ψέλνουν το μοιρολόι της Παναγίας.

«Η ζωή εν τάφω

κατετέθης, Χριστέ,

και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,

συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.

Άξιον εστί

μεγαλύνειν σε των πάντων κτίστην·

τοις σοις γαρ παθήμασιν έχομεν

την απάθειαν, ρυσθέντες της φθοράς.

Αι γένεαι πάσαι

ύμνον τη ταφή σου

προσφέρουσι, Χριστέ μου.

Ω γλυκύ μου έαρ,

γλυκύτατον μου τέκνον,

που έδυ σου το κάλλος;».

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το ειδικό αφιέρωμα των καναλιών του ΑΝΤ1 στο εξωτερικό (ANT1 SATELLITE, ANT1 PACIFIC και ΑΝΤ1 EUROPE), με Ελληνόπουλα από κάθε γωνιά της γης που γιορτάζουν το Πάσχα στα πλαίσια των Πασχαλινών εκδηλώσεων των καναλιών του ΑΝΤ1 στο εξωτερικό.

