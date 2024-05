Κοινωνία

Παναγιώτης Χαρέλας: Πέθανε ξαφνικά ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ

Σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους του προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του Παναγιώτη Χαρέλα. Τον βρήκανε νεκρό μέλη της οικογένειας του μετά τον επιτάφιο.

Νεκρός βρέθηκε από μέλη της οικογένειάς του ο Βεροιώτης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, ο Παναγιώτης Χαρέλας έφυγε ξαφνικά από την ζωή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 51 ετών, ευρισκόμενος στο σπίτι του στη Βέροια.

Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή μεταξύ των συναδέλφων του, που βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία στα μέτρα του Επιταφίου, έχει σοκάρει την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν πήγε στην εκκλησία για την Ακολουθία του Επιταφίου και προτίμησε να ξαπλώσει.

Όταν η οικογένειά του γύρισε από την περιφορά του Επιταφίου, τον βρήκε νεκρό.

Είχε υπηρετήσει ως αποσπασμένος και στο νομό Έβρου, είχε πλούσια συνδικαλιστική δράση και τακτική παρουσία στα ΜΜΕ για θέματα που αφορούν τα προβλήματα των συναδέλφων του.

Ο Παναγιώτης Χαρέλας ήταν παντρεμένος με αστυνομικό, με την οποία είχαν 3 παιδιά.





