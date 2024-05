Αθλητικά

ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω πότε θα “γυρίσω” εκεί που θέλω

Τι δήλωσε ο “Greek Freak” αμέσως μετά από τον αποκλεισμό της ομάδας των Μπακς στα play off της Ανατολής, για την κατάσταση της υγείας του και το αγωνιστικό επίπεδο του.

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ιντιάντα Πέισερς, στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Ανατολικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα «Ελάφια» λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα, έδωσε την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη για την εφετινή αγωνιστική περίοδο.

Εκεί υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει πόσο θα χρειαστεί για να επιστρέψει στο επίπεδο που θέλει να βρίσκεται.

«Δεν ήμουν καν κοντά στο να τικάρω τα κουτάκια, όμως προσπαθούσα και πίεζα τον εαυτό μου και πίεζα και πίεζα και πίεζα, ώστε να φτάσω σε ένα σημείο για να βγω εκεί έξω και να βοηθήσω», είπε αρχικά ο Giannis.

Συνέχισε λέγοντας: «Τελικά η απόφασή μας ήταν πως δεν έμοιαζε ασφαλές το να αγωνιστώ, από τη στιγμή που δεν μπορούσα έστω να τρέξω σε φουλ ταχύτητα. Έτρεχα στο 30-40% μου. Ακόμη και σήμερα δεν μπορώ να τρέξω, θα μου πάρει ίσως ημέρες, εβδομάδες, μήνες, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί, για να γυρίσω στο επίπεδο στο οποίο θέλω να βρίσκομαι. Δεν έχω ξαναδουλέψει τόσο πολύ στη ζωή μου, αισθάνομαι ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου».

